Jill Cooper choc: “Mamma mi elencava i modi in cui poteva liberarsi di me”/ “Ho subito violenze dal mio ex”

Jill Cooper choc sul rapporto con i genitori: “Rimasta da sola, mai venuti da me”

È un racconto molto forte e toccante quello fatto da Jill Cooper a Verissimo. La sua infanzia è stata complicata dal turbolento rapporto con i suoi genitori, che non l’hanno mai fatta sentire una figlia voluta. “Mia madre mi elencava i modi in cui avrebbe potuto non avermi e mi diceva che ero forte perché ero sopravvissuta. – ha esordito l’ex gieffina su Canale 5 – Lei oggi soffre di demenza senile molto grave, non ci riconosce più. L’ho perdonata.”

Quando a 16 anni ha deciso di trasferirsi in Italia per iniziare la sua vita da sola, ma si è poi accorta di aver fatto un passo troppo lungo per la sua età, Jill Cooper ha chiesto ai genitori di poter tornare a casa da loro per un altro breve periodo, ma loro non l’hanno riaccolta. Da allora Jill ha vissuto la sua vita da sola: “Mi sono sposata da sola, laureata da sola, ho partorito da sola, i miei genitori non sono mai venuti. – ha spiegato a Silvia Toffanin – Ho smesso di chiedermi perché, io ho deciso di salvare me stessa stando molto lontana da loro.”

Jill Copper e l’ex violento: “Mi mise le mani al collo, chiamai i carabinieri”

Le difficoltà per Jill Cooper non sono però finite qui. Anni dopo la donna incontra l’uomo che sarebbe diventato il papà di sua figlia ma che si sarebbe poi rivelato una persona violenta. “Era un manipolatore, mi ha anche messo le mani al collo, – ha spiegato – mi ha detto ‘Non ti lascio andare’. In quel momento mi sono liberata e ho chiamato i carabinieri. Lui subito dopo si è messo in un angolo e si è messo a piangere. Ci ha sfrattate di casa e mi ha lasciata con i debiti, ma io sono ancora qua.” ha concluso. Oggi Jill è felice al fianco di Alessandro, un uomo del quale si dice follemente innamorata.











