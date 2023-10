Jill Cooper in lacrime per la morte della sorella: “Si è ammalata a 47 anni”/ “Per me lei era come una mamma”

Cooper e la morte della sorella: “Tutto il dolore che sento è uguale all’amore che sento per lei”

Jill Cooper, amata e nota personal trainer con un passato ad Amici, è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello. In confidenza ai suoi inquilini, ha parlato di un ricordo molto doloroso del suo passato legato alla perdita di una persona molto importante per lei.

“Io adesso ho trovato un equilibrio. Quando l’ho trovato? Più o meno da otto anni. Quando hai una perdita così importante, mia sorella aveva sei anni in più di me, lei si è ammalata a 47 anni e l’ho persa a 49. Tutto il dolore che sento è uguale all’amore che io sento per lei è solo un onore piangere, è solo un onore amarla” afferma la gieffina.

Jill Cooper:” Era la mia sorella maggiore, mi ha protetta”

Cooper provata dalla morte della sorella, ha spiegato ai suoi inquilini che tipo fosse: “Eh… era la mia sorella maggiore, era tipo la mia mamma. Lei era la prima, mi ha protetta e poi è diventata psicologa dei minori, se c’era una persona che soffriva in qualsiasi parte lei andava a proteggerli” ha spiegato la personal trainer.

Jill Cooper ha poi aggiunto scoppiando in lacrime: “Ho iniziato a cambiare quando ho deciso quando non potevo più spezzarmi il cuore per quella perdita, e ho detto che lei non avrebbe mai voluto vedermi gettare la spugna. Ora lo faccio per e per lei, per tutte e due. Quando è morta ero così arrabbiata…” conclude la gieffina.

