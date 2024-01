Jim Hutton, chi è il compagno morto di Freddie Mercury/ Una fede nuziale come simbolo del loro amore

Chi era Jim Hutton, il compagno di Freddie Mercury

Jim Hutton è stato il compagno di Freddie Mercury negli ultimi sei anni della sua vita. Dopo la fine della storia con Mary Austin, l’artista comincia a vivere più liberamente la propria sessualità. Mercury conosce Jim Hutton che era un parrucchiere in un locale nel 1984. La storia, però, non cominciò subito. I due cominciarono a frequentarsi dopo diciotto mesi dal primo incontro. Una storia che è durata sei anni. Jim, infatti, era accanto a Freddie il giorno in cui morì nella sua Kensington, a Londra, il 24 novembre 1991 per una broncopolmonite indotta da HIV.

Com'è morto Freddie Mercury e malattia/ L'Aids e le ultime parole prima della morte: "L'ho nascosto perché…"

Jim Hutton risultò positivo al test per l’AIDS nel 1990 raccontando poi la verità al cantante solo un anno dopo. I due non riuscirono a coronare il loro amore con il matrimonio, tuttavia, come simbolo del loro legame, indossavano una fede nuziale che il cantante indossava anche il giorno della sua morte.

Jim Hutton, le sue parole su Freddie Mercury

Jim Hutton è morto il giorno di Capodanno del 2010. Nel 1994, Jim Hutton scrisse “Mercury and me” con cui ha raccontato la sua storia d’amore con Freddie Mercury con cui ha vissuto fino alla sua morte. Jim, infatti, era al suo fianco quando l’artista se ne andò per sempre ed è stato lo stesso Hutton che ha raccontato i dettagli dell’ultima notte vissuta da Freedie.

Bohemian Rhapsody, qual è il significato della canzone dei Queen?/ Freddie Mercury e il segreto nel testo

“L’ultima nostra vera conversazione ha avuto luogo pochi giorni prima di morire. Erano le 6 del mattino. Voleva guardare i suoi quadri”, le parole di Jim che, dal cantante, ereditò 500mila sterline e un terreno a Rutland Terrace.











© RIPRODUZIONE RISERVATA