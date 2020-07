Jim l’irresistibile detective/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 1 luglio)

Jim l’irresistibile detective va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1968 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Universal Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia di questo film è stata curata da David Lowell Rich, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da AJ Russell, le musiche della colonna sonora sono state composte da Kenyon Hopkins, il ruolo di direttore della fotografia scritto da Morris Hartzband e i costumi di scena sono stati realizzati Mary Merrill. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Kirk Douglas, Sylva Koscina, Eli Wallach, Kenneth Haigh, Martyn Green, Sharon Farrell e Ruth White.

Jim l’irresistibile detective, la trama del film

Ecco la trama di Jim l’irresistibile detective. Jim è un ottimo ufficiale di pulizia che purtroppo si vede costretto a fare i conti con sistema colluso con le organizzazioni criminali e che ha quale principale obiettivo quello di permettere ai preliminari di trovare vie di uscite dinnanzi ad accuse di vario genere. Stanco di dover dare la caccia a malviventi per poi vederli puntualmente uscire di prigione senza alcun genere di difficoltà e soprattutto non potendo più sopportare i comandi che gli vengono imposti, decide di lasciare il corpo della polizia e di trovare qualsiasi altro genere di lavoro che possa permettergli di avere maggior autonomia e soprattutto di soddisfare la sua voglia di legalità. Avendo preso atto di come l’unica tipologia di attività di cui si possa occupare in maniera lecita sia comunque collegata alle sue capacità di ordine pubblico, decide di accettare la proposta di una ricca donna per diventare la sua personale guardia del corpo. Sembrerebbe un lavoro estremamente semplice soprattutto adatto alle sue caratteristiche, ma ben presto anche in questo caso non mancheranno i colpi di scena e soprattutto le difficoltà.

Infatti, qualche giorno dopo aver iniziato a lavorare agli ordini della facoltosa donna, avviene l’omicidio di marito il cui corpo viene ritrovato riverso nel sangue all’interno della proprietà di famiglia. Gli agenti di polizia che si occupano di investigare sull’accaduto mettono in cima alla lista dei possibili colpevoli la donna in quanto oltre ad aver avuto in passato numerose discussioni, sembra poterne beneficiare dall’assassinio in ragione di una serie di clausole legate al patrimonio e ad una polizza assicurativa. Jim, tuttavia avendo avuto modo di avere a che fare con la donna e soprattutto dopo aver conosciuto il suo carattere seppur in pochi giorni, sente che la donna possa essere innocente e dunque inizia ad investigare per proprio conto sulla vicenda in maniera tale da poter trovare le tracce e le prove che non solo possono scagionare la donna, ma anche e soprattutto trovare il vero colpevole. L’investigatore dovrà far leva su tutte le proprie competenze e soprattutto sul suo fiuto per riuscire a trovare la pista giusta che possa portarlo verso la verità dei fatti.



