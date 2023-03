Jimmy Ghione aggredito al bar Agenzia delle Entrate/ Striscia la notizia: spinte e…

JIMMY GHIONE AGGREDITO DURANTE SERVIZIO PER STRISCIA LA NOTIZIA

Jimmy Ghione aggredito durante la realizzazione di un servizio per Striscia la notizia. L’inviato era con il cameraman al bar all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6 a Roma, zona Torrino. I gestori del bar avrebbero l’abitudine di non emettere scontrini, stando alle numerose segnalazioni raccolte proprio dal tg satirico di Canale 5. Quindi, Jimmy Ghione si è recato sul posto per chiedere spiegazioni, riscontrando la reazione rabbiosa e spropositata del barista protagonista di un’aggressione choc. Una reazione che ha colto di sorpresa la troupe di Striscia la notizia.

Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla droga"/ "Smesso per i figli…"

Infatti, a Jimmy Ghione è stato sfilato il microfono di mano ed è stato anche colpito sul viso, ma al cameraman del programma è andata anche peggio, perché cadendo sulle sedie presenti nella sala d’attesa, dopo una spinta, ha battuto la testa. Peraltro, si tratta di soggetti già noti all’inviato, perché i gestori del bar dell’Agenzia delle Entrate sono recidivi: Jimmy Ghione se n’era occupato in passato, per un servizio per Striscia la notizia del 2018.

Uomini e donne, nuova Dama per Riccardo Guarnieri/ Si chiama Valentina e...

STRISCIA LA NOTIZIA: CAMERAMAN SCARAVENTATO SU SEDIE

Il servizio completo per il quale Jimmy Ghione è stato aggredito andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 21 marzo 2023, di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 a partire dalle 20:40. Il tg satirico ha fornito un’anticipazione video. L’inviato e il cameraman si trovavano all’interno del bar dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6 quando un uomo reagisce in modo improvviso e violento alla vista proprio di Jimmy Ghione e dell’operatore. Quest’ultimo, stando alle immagini condivise, viene scaraventato con una spinta su alcune sedie, ma anche l’inviato, che nel frattempo accorre in aiuto del cameraman, riceve uno spintone. Ma ad avere la peggio è stato il primo.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge appoggia Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi/ La reazione in diretta al GF Vip Party

© RIPRODUZIONE RISERVATA