Veline Striscia la notizia, dedica a Maria De Filippi/ E omaggio a Maurizio Costanzo

Striscia la notizia, omaggio a Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è morto e Striscia la notizia ha pensato ad un omaggio particolare: rinunciare alla sigla finale. Nella serata di venerdì 24 febbraio, infatti, non c’è stato il tradizionale ballo finale delle veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, che hanno voluto dedicare un pensiero alla moglie del giornalista e conduttore tv, Maria De Filippi, con cui entrambe hanno lavorato in passato. I conduttori del tg satirico Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno dato la parola alle due veline.

Nello specifico, la velina mora ha ricordato i momenti passati insieme a Maria De Filippi, spendendo belle parole per lei. Infatti, ha avuto modo di conoscerla personalmente ad “Amici” l’anno scorso, quando ha preso parte al talent show in qualità di ballerina della squadra di Alessandra Celentano. L’ex allieva ha raccontato di aver potuto constatare la grande sensibilità della moglie di Maurizio Costanzo, poi l’ha salutata con la speranza di poterla incontrare di persona per mostrarle in maniera più tangibile il suo supporto.

La commovente dedica delle Veline a Maria De Filippi

«Non posso fare altro che farti le mie più sentite condoglianze e mandarti un abbraccio. Spero che magari un domani ci sarà modo vederci per poter far diventare questo abbraccio virtuale realtà. Ti voglio bene. Un bacio a te e anche a Maurizio», ha detto Cosmary Fasanelli. «In ricordo di Maurizio Costanzo, questa sera non è stata trasmessa la sigla finale di Striscia. Le Veline hanno voluto dedicare un pensiero a Maria De Filippi», ha twittato Striscia la notizia. Invece il creatore del tg satirico, Antonio Ricci, dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo ha voluto ricordarlo con queste parole: «Instancabile e inesauribile. Ha messo in scena con il Costanzo Show uno dei più bei varietà di sempre, facendoci capire l’Italia da un’ottica completamente nuova».

In ricordo di Maurizio Costanzo, questa sera non è stata trasmessa la sigla finale di Striscia. Le Veline @RoncaAnastasia e @cosmaryfas hanno voluto dedicare un pensiero a Maria De Filippi. #striscialanotizia #MaurizioCostanzo #Costanzo @FrisciaSergio @MyRobertoLipari pic.twitter.com/uqjtgzPoyz — Striscia la notizia (@Striscia) February 24, 2023













