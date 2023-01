Jimmy Sax chi è? Oggi al concerto per la pace/ Il francese pronto a far vibrare il sassofono

Chi è Jimmy Sax, incredibile sassofonista francese

Jimmy Sax è il nome d’arte di Jim Rolland, un compositore d’eccezione e un incredibile sassofonista di origine francese, orientato verso la musica elettronica che porterà sul palco del Concerto per la pace. Vive a Saint Barth ma ha suonato in tutte le più importanti città del mondo: Roma, Dubai, Monaco, Cancun, Berlino, Toronto, Parigi e molte altre location. È seguito da più di 1 milione di follower, ha registrato 250 milioni di visualizzazioni, ha eseguito 1.500 spettacoli e vinto 2 dischi d’oro. Nel 2021 è uscito l’album “Killing Jimmy Sax”, ha fatto un concerto al Palapartenope di Napoli e ha partecipato al programma televisivo “IBAND” come membro di giuria. Il successo lo ha ottenuto grazie al web che gli ha permesso di imporsi nel panorama internazionale della musica.

Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni top / Amore, lavoro e fortuna

Il 18 dicembre è stato ospite a Roma della “Discoteca Laziale” dove ha presentato e firmato le copie del suo ultimo lavoro discografico “Jimmy – Live Symphonic Orchestra”. Alla realizzazione del disco ha collaborato Vincenzo Sorrentino che ha diretto l’orchestra accompagnando il musicista nel suo tour. Il disco è stato registrato dal vivo. Durante la sua permanenza a Roma è stato accolto da Papa Francesco in Vaticano per il giorno del suo compleanno e gli ha portato in dono una copia del suo album a edizione limitata. L’artista ha raggiunto fama e popolarità con il brano “No man no cry”.

Bianca Balti, foto nuda dopo mastectomia/ Instagram: top model mostra cicatrici

Jimmy Sax, 2022 anno incredibile

Sul suo profilo Instagram Jimmy Sax ha ringraziato il suo pubblico e ha tirato le somme di quest’anno che si sta lasciando alle spalle. Il 2022 dal suo resoconto è stato un periodo ricco di successi: ha raggiunto 1 milione di followers e mezzo miliardo di streams. Ha venduto più di 40mila biglietti, con un totale di 130 mila spettatori in 53 spettacoli realizzati. Ha vinto 2 Golden e ottenuto 1 disco di platino per il singolo “Ibiza”, realizzato con la collaborazione di JUL. Il successo gli è arrivato grazie dalle visualizzazioni ottenute su Youtube: più di 150 milioni di ascolti. Una cifra incredibile che ha spinto le case discografiche a proporgli un contratto.

Vasco Rossi, l'augurio di Capodanno 2023 é un giallo/ C'entra Tiziano Ferro

Della sua vita privata si sa poco, dovrebbe avere un figlio, perchè nel suo primo album è stato inciso il suo battito cardiaco. Oltre a “No man, no cry” altri successi da ricordare sono: “Time, Smile, To the Stars”. Il suo primo album è stato pubblicato nel 2021 e come l’artista ha riferito in una nota stampa, non è stato un lavoro di produzione facile. Non è un disco che possa piacere a tutti, ma è un album di cui l’artista ne va orgoglioso. Lo definisce come una scatola magica, una volta aperta dentro ci si trova di tutto: electro, pop e canzoni in cui canta. Oltre al sassofono suona anche la chitarra, il banjo e il pianoforte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA