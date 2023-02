Jiz, chi è il fratello di gemello di Sethu/ “Ci completiamo a vicenda e poi…”

Jiz, ecco chi è il fratello gemello di Sethu: “Gusti differenti ma grande somiglianza”

Forse non tutti sanno che il giovane cantante Sethu ha un fratello gemello di nome Jiz. Naturalmente si tratta di un nome d’arte, come quello utilizzato dall’autore di Sottoterra, brano con cui è riuscito ad emergere a Sanremo Giovani 2022, conquistando il pass per l’Ariston. Dunque il classe 1997 Sethu ha un fratello gemello di nome Giorgio, in arte Jiz, produttore con cui il giovane rapper savonese ha debuttato con l’EP Spero ti renda triste. “Ci assomigliamo molto come persone, ma non perché c’è somiglianza fisica. Io e lui abbiamo gusti differenti, ma una visione artistica comune”, ha raccontato Sethu nel corso di una bella intervista rilasciata a Rockit.

“Io e lui ci completiamo a vicenda, abbiamo un legame fortissimo, una situazione che non so quanti artisti a livello globale possano sperimentare”, le parole di Sethu, che ha anche spiegato come con Jiz abbia iniziato a suonare in cameretta quando erano ancora bambini. “Paradossalmente per me la musica ha sempre avuto una dimensione famigliare, avevamo dodici anni”, ha spiegato.

Jiz e Sethu: “Tra di noi c’è grande sintonia, ci capiamo al volo e poi…”

Jiz e Sethu hanno quindi scritto anche la canzone Pioverà per sempre: “Siamo partiti da una frase che spesso viene detta per rassicurarsi e abbiamo pensato a come nemmeno le rassicurazioni di chi ti sta accanto bastano per farti vedere in modo meno oscuro ciò che hai intorno a te o dentro di te”, ha detto Sethu nel corso dell’intervista. Dalle sue risposte sul modo di intendere la musica e la vita, emerge un grande legame col fratello gemello Jiz, questo perché c’è una grande sintonia artistica e appunto una visione comune.

Jiz e Sethu sono molto giovani ma sembrano avere le idee chiare quando si tratta di fare musica e sperimentare il proprio talento: “Tra noi c’è grande sintonia, spesso ci capiamo al volo senza il bisogno di fare grandi discorsi. Jiz è il mio punto di forza, anche perché condividiamo lo stesso bagaglio di ascolti“, ha raccontato Sethu sulle pagine di Recensiamo Musica. “Assorbiamo l’uno dall’altro, personalmente mi lascio molto ispirare da lui”, ha poi aggiunto.











