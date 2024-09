Si chiama Jlenia, la compagna di Carlo Aloia, una delle new entry nel cast di ballerini della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il ballerino professionista ha 38 anni ed è felicemente fidanzata con la compagna Jlenia che presto lo renderà papà di una femminuccia. Non è dato sapere di più su Jlenia, la compagna di Carlo Aloia, una ragazza dai lunghi capelli scuri che appare spesso sui social in compagnia del ballerino. La ragazza è estranea al mondo dello spettacolo, ma il suo nome è rimbalzato per il legame con Carlo, nuovo ballerino di Ballando con le Stelle.

La passione per la danza è stata precoce in Carlo che a soli 11 anni ha cominciato a studiare. Un curriculum di tutto rispetto: “due volte campione italiano di ballo latinoamericano e ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo. Finalista in molti campionati nazionali e internazionali, tra cui il Rising Star del Regno Unito e il British Open”. Non solo, Carlo si è fatto conoscere ed apprezzare anche come modello e in passato ha partecipato al programma “Baila” di Barbara d’Urso.

Carlo Aloia di Ballando con le Stelle presto papà: in arrivo il figlio dalla compagna Jlenia

Dopo la notizia dell’ingresso nel cast di Ballando con le Stelle, Carlo Aloia ha ricevuto un’altra bellissima notizia: la compagna Jlenia è incinta. L’annuncio è arrivato tramite i profili social dove entrambi sono molto attivi; la coppia, infatti, ha condiviso tutta la gioia per la nascita di un figlio postando una serie di scatti in cui sono abbracciati e Jlenia mostra una foto della prima ecografia. “Siamo felicissimi di condividere con tutti voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo!” – ha scritto la compagna di Carlo Aloia precisando – “questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio”.

Non solo, Jlenia sul suo profilo Instagram ha inviato un messaggio al figlio che nascerà facendo trapelare il sesso del nascituro: “il sesto senso non mi ha mai tradit. Quando ancora eri solo un piccolo fagiolino io ti immaginavo già, e immaginavo il mio mondo colorato di rosa. Aspettavamo solo la conferma. Ti amiamo già tantissimo”. Auguri alla coppia!