Jo Squillo delude al Grande Fratello Vip 2021/ Ma il web tifa per lei…

Jo Squillo era una delle concorreti più attese del Grande Fratello Vip 2021. Bellissima, al top della forma, sorridente e con una grande energia, Jo Squillo ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà venerdì 17 settembre. In pochi giorni, l’artista si sta ambientando e sta provando a conoscere i coinquilini. Tuttavia, finora, ha preferito non lasciarsi coinvolgere totalmente dalle dinamiche della casa preferendo osservare tutti per capire l’andamento della casa. Da anni protagonista del mondo dello spettacolo, schietta e sincera, Jo Squillo è entrata in punta di piedi nella casa di Cinecittà consapevole che l’avventura sarà ancora lunga.

Perché Jo Squillo indossa il burqa al Grande Fratello Vip?/ "Per le sorelle di Kabul"

Jo, con una lunga carriera e una vita straordinaria, non si è ancora raccontata, ma sicuramente le occasioni non mancheranno nel corso delle prossime settimane. Per lei, dunque, la puntata di questa sera sarà tranquilla?

Jo Squillo, il pubblico del Grande Fratello Vip aspetta la sua esplosione

Energica, con una grande voglia di vivere, allegra e solare, Jo Squillo è amatissima dai fans sia per il suo indiscutibile talento che le ha permesso di cimentarsi in più settori riscuotendo sempre un grandissimo successo, ma anche per il suo carattere coinvolgente. Jo Squillo è una delle donne del mondo dello spettacolo più solari che, nell’ultimo periodo, ha dovuto affrontare la morte dei genitori.

JO SQUILLO NIENTE BURQA AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Bandiera arcobaleno e un appello

Il pubblico è sicuro che Jo sarà sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality e aspetta di ascoltare non solo tutta la sua storia, ma anche i suoi viaggi e gli aneddoti legati alla sua carriera. Nel frattempo, il web punta sulla Squillo come una delle concorrenti più eleganti della terza puntata. Sarà davvero così? Lo scopriremo tra poco.

LEGGI ANCHE:

GIANNI MUCIACCIA, MARITO JO SQUILLO/ Una storia d'amore "top secret"

© RIPRODUZIONE RISERVATA