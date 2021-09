Jo Squillo perché col burqa al Grande Fratello Vip 2021?/ “Non una provocazione ma…”

Jo Squillo pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 con un colpo di scena? La stessa nuova concorrente lo ha anticipato in un’intervista per FQ Magazine: “Vorrei entrare al Grande Fratello indossando un burqa, simbolo di oppressione delle donne”. Al momento non c’è alcuna indicazione ufficiale del fatto che Jo Squillo entrerà effettivamente con un burqa nella Casa più spiata di Italia, ma sicuramente va preso atto del messaggio che così vorrebbe lanciare. “La mia non sarebbe una provocazione ma gesto forte per esprimere solidarietà alle donne di Kabul e alle nostre sorelle afghane”.

Jo Squillo e l’atto di libertà al Grande Fratello Vip

Non solo: per Jo Squillo entrare col burqa al Grande Fratello Vip 2021 sarebbe anche “un atto di libertà per rivendicare la libertà di tutte noi”. Resta da capire se avrà avuto modo di convincere la produzione del reality di Canale 5 ad esaudire il suo desiderio. Di sicuro, già con queste parole si conferma una mina vagante, incontenibile e irrequieta. Ma la sua idea non deve sorprendere, perché il suo impegno con una onlus che si batte per le donne è noto. Ora vorrebbe portare anche le sue battaglie al Grande Fratello Vip 2021.

