Jo Squillo/ Dopo le sparate su latte e proteine vaccine, il web chiede l’espulsione dal GF VIP 2021

Jo Squillo all’interno della casa del Grande Fratello Vip è la concorrente che il pubblico si aspetta di vedere: coerente con sé stessa e i propri principi, pronta a mostrare le sue attitudini caratteriali e a portare avanti le sue battaglie e le sue idee con fermezza. Jo Squillo è l’anarchia nella casa e, il punk che anche dietro una mise elegante e adatta alla sua età, non smette mai di essere denuncia e alternativa esistenziale.

Dalla preghiera alla Luna all’abito arabo per sostenere le donne afghane, la Squillo si dimostra per ciò che sa essere: una donna che non rimane indifferente a nessuno stimolo che le viene proposto, anche a costo di sembrare strana. Anche nell’ultima dichiarazione, nel giorno successivo alla diretta, la donna è tornata su un argomento che qualche settimana fa l’ha vista al centro di una discussione: la sua convinzione di come latte e proteine vaccine siano correlate a malattie e disfunzioni organiche. La donna inoltre sostiene fortemente che la sordità del padre sia dovuta principalmente al fatto di aver bevuto latte di mucca per tutta la sua vita.

Jo Squillo scatena la polemica con le sue dichiarazioni del Grande Fratello Vip

Le dichiarazioni di Jo Squillo all’interno del Grande Fratello vip hanno diviso l’opinione pubblica nonostante sia stato dimostrato che bere troppo latte vaccino non sarebbe l’ideale per una dieta equilibrata, le affermazioni di Jo hanno mosso perplessità tra i concorrenti sulla donna. Jo Squillo a sostegno delle sue affermazioni ha dichiarato che la caseina, essendo una proteina, è una sostanza collosa che, come la sua natura chimica vuole, ha “collato” le orecchie di papà Squillo, questo è ciò di cui la regina del punk italiano sostiene con grande perplessità di chi l’ha ascoltata in questa ultima rivelazione.

La polemica si è successivamente spostata a livello mediatico sul web e molti cittadini chiedono chiarezza sulle teorie di Jo Squillo invocando l’intervento di nutrizionisti esperti per smentire queste dichiarazioni. Le falangi più estremiste dell’opinionismo gossip vorrebbero addirittura l’esclusione dal cast del Grande Fratello Vip della donna perché estremista e portavoce di principi non conformi.



