Jo Squillo è La Rappresentante di Lista a Tale e Quale Show 2023/ Dopo il flop come Patty Pravo cerca un…

JO SQUILLO E’ LA RAPPRESENTANTE DI LISTA A “TALE E QUALE SHOW”

Jo Squillo è La Rappresentante di Lista nella puntata di “Tale e Quale Show” che ci accingiamo a vedere questa sera: nel nuovo appuntamento col programma condotto da Carlo Conti nel prime time di Rai 1 torna ad esibirsi la 61enne cantante e conduttrice televisiva che nel corso delle precedenti puntate aveva sbalordito, pur senza raccogliere i consensi che sperava, nei panni di due bionde d’eccezione, ovvero Madonna prima e Patty Pravo successivamente. E questa volta per Giovanna Maria Coletti, questo il nome di battesimo della poliedrica artista milanese, si cambia registro ma senza rinunciare a interpretare un personaggio estroso, vale a dire Veronica Lucchesi, la vocalist del duo che è stato per gli ultimi Festival di Sanremo un’autentica boccata di aria fresca.

Ma cosa c’è da aspettarsi dalla reginetta della dance pop italiana a cavallo tra la fine degli Anni Ottanta e gli Anni Novanta e voce, assieme a Sabrina Salerno, di uno dei brani cult di quel periodo come “Siamo donne”? Al momento non abbiamo nessuna anteprima dell’esibizione o del trucco che adopererà Jo Squillo per vestire i panni della vulcanica performer de La Rappresentante di lista, una band che tuttavia, nel solco dell’indie-pop ballabile e della musica elettronica, potrebbe rientrare benissimo nelle corde dell’artista lombarda che, tra l’altro, agli esordi della propria carriera aveva avuto un’anima se possibile ancora più punk rock.

JO SQUILLO, DELUSIONE PER LA ‘SUA’ PATTY PRAVO: PENULTIMO POSTO E…

Più facile azzardare quale potrebbe essere il brano che Jo Squillo presenterà pescando dal non ancora ricchissimo repertorio del complesso originario di Salerno tanto che si scommette sul fatto che sarà uno dei loro brani sanremesi a essere eseguito questa sera. E, in attesa di scoprire come se la caverà Jo Squillo interpretando Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista in quella che è la terza puntata di questa nuova stagione di “Tale e Quale Show”, possiamo ripercorrere il suo percorso nel talent show/varietà di Rai 1 dove, come abbiamo accennato, finora non c’è stata per lei la gloria sperata. La cantautrice e attivista aveva infatti esordito due settimane fa vestendo i panni di Madonna, un abbinamento che a molti è parso quasi naturale dato che per le artiste della sua generazione la signora Ciccone ha rappresentato sempre una fonte di ispirazione.

Eppure la sua versione di “Into the groove” di Madonna non aveva convinto del tutto i giurati del programma e la stessa cosa si è verificata quando Jo Squillo aveva interpretato la divina Patty Pravo sette giorni dopo, classificandosi al penultimo posto con 29 punti e davanti solo al duo formato da Gabriele Cirilli e Biagio Izzo che avevano provato, con poco successo, a portare sul palcoscenico di “Tale e Quale Show” nientemeno che i Bee Gees. Se Loretta Goggi le aveva comunque fatto i complimenti per il fisico da urlo e per il suo sforzo nel riproporre la voce di Madonna di 40 anni fa, gli altri due giudici non erano stati molto clementi, come pure il pubblico dei social che aveva poi bocciato la sua esibizione come Patty Pravo. Dopo un discreto quinto posto come Madonna e il penultimo della settimana successiva, stasera Jo Squillo salirà finalmente sul podio?











