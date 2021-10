Jo Squillo e Raffaella Fico, lite al Grande Fratello Vip/ “Ditemi le cose in faccia”

Animi accesi tra le donne della casa del Grande Fratello Vip 2021. Le liti sono all’ordine del giorno e, nelle scorse ore, a perdere la pazienza è stata Jo Squillo dopo aver scoperto l’esistenza di alcune voci sul suo atteggiamento. Secondo una parte della casa, Jo Squillo sarebbe una delle concorrenti senza una posizione chiara. Jo Squillo, infastidita dalle voci secondo cui chi è vicino a Soleil Sorge verrebbe fatta fuori dal resto del gruppo, ha deciso di andare immediatamente a chiarire con Raffaella Fico e Ainett Stephens.

“Io non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne delle altre. Non voglio passare per questa donna”, ha spiegato la Squillo non nascondendo la delusione per l’atteggiamento delle compagne.

Jo Squillo si difende dalle accuse al Grande Fratello Vip 2021

Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Jo Squillo ha sempre provato a mettere pace tra i compagni. Le voci sul suo atteggiamento l’hanno molto infastidita e, rivolgendosi a Raffaella Fico e Ainett Stephens, ha chiesto: “Passa che non voglio prendere posizione. È vero o non è vero?“. La Fico ha annuito e Jo ha perso la pazienza: “Me l’avete mai detto in faccia?”.

Ainett Stephens ha provato a spiegare le ragioni del gruppo a Jo: “Tu per la tua carriera, per il tuo percorso di vita e spirituale fai fatica a prendere posizione. È chiaro che in un contesto del genere prima o poi dovrai farlo”. Jo Squillo, però, è intenzionata a non cambiare il proprio atteggiamento nella casa: “Perché non voglio prendere posizione. E non cambio”. In seguito è tornato il sereno, ma fino a quando?





