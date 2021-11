Jo Squillo “Katia Ricciarelli primadonna? Deve meritarselo”/ “Alex Belli ha mentito…”

Jo Squillo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuta ieri sera nel corso della puntata del programma “GF Vip Party”, condotto su Mediaset Infinity da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. In particolare, la cantante non ha perso occasione per ritornare sul suo rapporto conflittuale con Katia Ricciarelli: “Io ho anche cercato di volerle bene – ha esordito –, perché ha gli occhi uguali a quella di mia madre e assomiglia a mia zia, che per me sono i miei angeli custodi. La vedevo un po’ come la zia di tutte, la coccolavamo nella Casa, era molto viziata”.

Cos’è che ha fatto incrinare il loro rapporto? “Katia mi ha mancato di rispetto, sbeffeggiando ‘Siamo donne’. Questo vuol dire che nella sua testa ha una serie A e una serie B. Non si può pretendere che ci sia rispetto solo per te e non per gli altri. Per essere primedonne bisogna meritarsi il ruolo. Questo concetto nella mia vita non deve esistere. Al di là di tutto, nella vita quotidiana non riesco a realizzare l’esclusione, che va al di fuori di ogni logica di rapporti umani. Preferisco a questo punto uscire qualche giorno prima dalla Casa, ma avere comunque creato un minimo di vita intelligente”.

JO SQUILLO ATTACCA ALEX BELLI: “NON GLI AFFIDEREI NEMMENO UN PENSIERO NELLA MIA VITA”

Successivamente, a GF Vip Party, Jo Squillo si è scagliata anche contro Alex Belli, che, a suo giudizio, è “una persona molto competitiva e intelligentemente lui e Soleil hanno capito che alleandosi avrebbero potuto dare quadrato su tante dinamiche che stanno emergendo. Alex si è dimostrato una persona a cui non affiderei più neppure un pensiero nella mia vita”.

Il punto di rottura risale al momento in cui Alex, guardando negli occhi Jo, ha detto di non averla nominata: “Guardandomi negli occhi ha esclamato ‘ma no, sorella, perché dovrei mentire!’. Un conto è scegliere, come ha fatto Davide, di non rivelare le proprie nomination: ci sta, lo rispetto. Un’altra cosa è però guardarmi negli occhi e mentire. Alex Belli con me ha perso la faccia”.

