Jo Squillo, sciopero della fame per Chico Forti al Gf Vip/ “Governo deve intervenire”

Jo Squillo pronta allo sciopero della fame per Chico Forti. L’attivista, cantante e conduttrice italiana è uscita allo scoperto al Grande Fratello Vip 2021 quando Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination. Allora ha preso la palla al balzo per richiamare l’attenzione del conduttore. «Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche, c’è un’altra priorità che mi sta molto al cuore», ha detto con tono sarcastico visto che Signorini aveva teso uno scherzo “burocratico” a Giucas Casella, cioè sul cappotto-gate.

Davide Silvestri, chi sono i genitori/ "Non riesco a dir loro... Vi voglio bene"

«Vedi di risolvere anche la questione di Chico Forti che è ancora là e deve tornare. Dai, ti prego. Mi sembra anche ci siano delle priorità anche su queste cose. Occupatene tu che così speriamo di dare buone notizie».

Jo Squillo annuncia lo sciopero della fame per Chico Forti

Alfonso Signorini ha allora spiegato a Jo Squillo di essersi informato sulla questione Chico Forti e di aver fatto anche «delle telefonate a proposito», ma non ha novità. «Tu sai che non è facile», ha aggiunto il conduttore del Grande Fratello Vip 2021. Jo Squillo non l’ha presa bene. «A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame, perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità della vita». Alfonso Signorini le ha ricordato che purtroppo potrebbe volerci tempo.

Jo Squillo/ Dopo le sparate su latte e proteine vaccine, il web chiede l'espulsione dal GF VIP 2021

LEGGI ANCHE:

I Gemelli di Guidonia saranno i New Trolls a Tale e quale Show/ Largo agli anni '60

© RIPRODUZIONE RISERVATA