Joaquin Correa all’Inter/ Calciomercato news: accordo con la Lazio, cifre e dettagli

Calciomercato news, Correa all’Inter

Dopo una lunga trattativa di calciomercato, l’Inter e la Lazio avrebbero raggiunto l’accordo per il passaggio di Joaquin Correa alla corte di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è stato così accontentato e per la prossima stagione avrà a disposizione l’attaccante argentino, già allenato nella precedente avventura sulla panchina della Lazio. Un lungo tira e molla quello tra biancocelesti e nerazzurri, con la trattativa che si è sbloccata nella notte, dopo che Beppe Marotta si era tutelato, gettando le basi con il Torino per l’acquisto di Andrea Belotti.

Come riportato da Sportmediaset, gli ostacoli, causati dai rapporti che sembrerebbero essere freddi tra l’ad dell’Inter e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarebbero stati superati e il Tucu sarebbe atteso a Milano già nelle prossime ore, per sostenere le visite mediche domani. La speranza di Simone Inzaghi sarebbe di averlo già a disposizione per la trasferta di venerdì sera a Verona. Correa andrebbe così a completare il reparto offensivo nerazzurro, già composto da Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e il giovane Satriano.

Calciomercato news, le cifre del passaggio di Correa dalla Lazio all’Inter

Una trattativa lunga, quasi estenuante, ma negli ultimi giorni di calciomercato, Beppe Marotta sarebbe riuscito a trovare l’accordo con la Lazio per portare Joaquin Correa all’Inter. A riportare i dettagli dell’affare è Sportmediaset, secondo cui l’operazione sarebbe stata definita sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato nel 2022 e un bonus legato alla qualificazione in Champions League. La cifra totale dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 31 milioni di euro.

A sbloccare la trattativa sarebbero stati il procuratore del calciatore, Alessandro Lucci e la volontà dello stesso Correa, che avrebbe rifiutato anche un’offerta dell’Everton per vestire la maglia nerazzurra e ritrovare l’allenatore delle ultime stagioni in biancoceleste. L’argentino dovrebbe firmare un contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 4 anni con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Completato quindi il reparto avanzato, Marotta e Ausilio possono dedicarsi alle ultime operazioni in uscita prima della chiusura del calciomercato.



