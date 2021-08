Belotti all’Inter?/ Calciomercato news: accordo raggiunto col Torino, le cifre

CALCIOMERCATO NEWS, ANDREA BELOTTI ALL’INTER

Le chances di vedere Andrea Belotti all’Inter in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato sembrano aumentare di minuto in minuto. Stando alle indiscrezioni provenienti da diverse testate giornalistiche, i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti con il Torino per trattare il centravanti Campione d’Europa in carica a causa dei problemi incontrati nell’arrivare ad Joaquin Correa della Lazio. I due calciatori hanno valutazioni molto diverse, l’italiano costerebbe 20/22 milioni mentre per l’argentino il patron Lotito chiede almeno 35 milioni di euro ma entrambi avrebbero espresso la volontà di provare un’avventura altrove. Il contratto di Belotti scadrà fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, ed i granata potrebbero anche decidere di cederlo così da monetizzare qualcosa e non perderlo a parametro zero.

CALCIOMERCATO INTER/ Correa rimane distante, incontro col Torino per Belotti

CALCIOMERCATO NEWS, LE CIFRE DELL’ACCORDO

La possibilità di vedere Andrea Belotti all’Inter dovrebbe dunque concretizzarsi in questa fase finale della finestra di calciomercato. Il presidente laziale Claudio Lotito, perso il suo allenatore Simone Inzaghi che ha firmato appunto con l’Inter, non sarebbe disposto a cedere dalla valutazione di Correa nonostante gli sforzi compiuti da Ausilio e Marotta. Se il Tucu non potrà trasferirsi a Milano sarà invece sicuro di cambiare aria Belotti, che si aggiungerà al reparto composto da Dzeko, Alexis Sanchez, Pinamonti e Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE:

