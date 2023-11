Jody Cecchetto e il rapporto con il padre Claudio / “Per me non ha mai alzato il telefono”. E su Sanremo…

Jody Cecchetto racconta il rapporto con suo papà Claudio: la confessione

Tale padre, tale figlio. Jody Cecchetto ha deciso di seguire le orme del padre e lo sta facendo alla grande. Il figlio del celebre talent scout si è raccontato nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Corriere della sera, dove ha ripercorso l’infanzia passata tra un artista e l’altro e il rapporto con un papà così importante. Ma l’ascesa di Jody, che oltre a lavorare come speaker radiofonico si occupa anche di creazione di contenuti digitali, non ha necessitato dell’intervento del padre Claudio, un uomo che nella musica italiana ha sempre avuto un’importanza di livello assoluto. “Sono figlio d’arte, ma non sono figlio di papà. Cosa ho preso da lui? A parte le movenze sul palco, che sono identiche, e non lo faccio apposta, credo la curiosità per le cose nuove, la voglia di approfondire” ha raccontato Jody che poi ci ha tenuto a fare un importante chiarimento.

Il figlio d’arte Jody Cecchetto ha ammesso infatti che papà non ha mosso un dito per facilitare l’ascesa del figlio nello spettacolo, che ha invece costruito la carriera con sudore e abnegazione. “Il presidente di Rtl Suraci mi ha notato qualche anno fa e ha chiesto: “Ma perché tuo figlio sta a Rds e non qua?”. La verità è che mio padre non ha mai alzato il telefono per me”. Jody è figlio d’arte, ma non figlio di papà, come ha voluto precisare nel corso dell’intervista e anche altre volte in passato.

Jody Cecchetto e il sogno nel cassetto: “Voglio condurre il Festival di Sanremo”

Idee chiare e voglia di crescere, così Jody Cecchetto si gode la sua vita da presentatore e creatore digitale. E l’obiettivo del figlio dell’amato artista Claudio non può che essere il palco più importante d’Italia, dove sogna di arrivare tra qualche anno, quando esperienza e conoscenze si saranno ulteriormente miscelate e avranno fatto ulteriori passi in avanti: “Il sogno ovviamente è quello di presentare il Festival di Sanremo”. Le prove da padrone di casa all’Ariston, Jody Cecchetto le ha già fatto lo scorso anno, quando è stato inviato in Riviera per il PrimaFestival.

Nel corso dell’intervista rilasciata tra le pagine del quotidiano Il Corriere della sera, Jody Cecchetto ha così raccontato la grande avventura in Riviera di quasi un anno fa: “Quella cosa ha portato ad altre opportunità. Dopo, Warner Music mi ha proposto di presentare un evento con Ed Sheeran, il mio idolo”. Un’esperienza che ovviamente ha garantito anche una discreta dose di popolarità televisiva a Jody Cecchetto.











