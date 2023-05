Jody Proietti, fidanzato Alessia Marcuzzi?/ Paparazzati per le strade di Roma

Alessia Marcuzzi e Jody Proietti: è nato un amore?

Alessia Marcuzzi e Jody Proietti stanno insieme? Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi non si hanno più notizie dei due. La conduttrice, dopo il passaggio da Mediaset alla Rai con il programma “Boomerissima”, è tornata a deliziare i telespettatori con la sua simpatia ed allegria contagiose. Un grande successo per l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi che, dopo la separazione dall’ex marito Paolo Calabresi Marconi, sembrerebbe essersi nuovamente innamorata. Naturalmente il condizionale in questo caso è d’obbligo visto che la Marcuzzi non ha mai smentito o confermato la cosa, anche se la conduttrice è stata paparazzata per le strade di Roma in compagnia del ballerino conosciuto proprio durante le registrazioni del programma Boomerissima.

Chi è Jody Proietti, nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi/ Ballerino di Boomerissima

Jody Proietti, infatti, è un ballerino professionista e ha lavorato nel corpo di ballo del programma che ha sancito il ritorno in Rai della conduttrice. Che dire: se son rosse fioriranno!

Chi è Jody Proietti, il fidanzato di Alessia Marcuzzi?

Ma chi è Jody Proietti, il fidanzato di Alessia Marcuzzi? Si tratta di un ballerino che ha un curriculum di tutto rispetto visto che ha partecipato nel 2009 al reality Italian Academy per poi approdare ad Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show. Non solo, durante la sua carriera ha danzato in compagnie molto importante lavorando anche con Luca Tommassini, coreografo e ballerino di fama mondiale, che peraltro si è occupato proprio del corpo di ballo e delle coreografie del programma “Boomerissima” di Alessia Marcuzzi.

Galeotto, infatti, è stato l’incontro tra la Marcuzzi e il ballerino durante le registrazioni del programma. Una curiosità che avrebbe spinto i due a frequentarsi al di fuori del programma come testimoniano le foto paparazzate e pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Che sia amore? chi vivrà vedrà!

