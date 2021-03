JOE BASTIANICH/ La nuova canzone “One City Man” dedicata a New York

Ispirata dalle emozioni e tensioni vissute in questo anno di pandemia in una delle metropoli più affascinanti del mondo, One City Man è l’inno d’amore che Joe Bastianich dedica alla sua città.

Scritta e prodotta insieme all’amico e musicista Edo Ferragamo – Cantante, produttore, arrangiatore e polistrumentista nato a Firenze ma trapiantato negli Usa per seguire la sua carriera musicale, ispirata da un amore viscerale per la chitarra elettrica – One City Man è una vera e propria Instant Song, a testimonianza del delicato periodo che stiamo vivendo nonché in celebrazione dello spirito newyorkese.

Dal sound rock che incontra il jazz e il blues, One City Man, è una canzone dal ritmo crescente che ci conduce dalla sofferenza che oggi si respira in città – nonché in luoghi storici della musica come il Greenwich Village o i frenetici quartieri di Brooklyn – fino all’ euforia contagiosa dell’assolo di chitarra, a rappresentare il tradizionale ottimismo americano.

One City Man è un vero e proprio inno dedicato alla città di New York che nonostante periodi bui e molto difficili trova sempre l’energia, la speranza nel futuro, per rialzarsi. E per farlo alla grande.

E’ un inno d’amore, in cui Joe Bastianich canta “I took her as my woman, for better or for worst, by her side is where I’ll stay, she’ll always be my first” – L’ho presa come mia donna, nel bene e nel male, al suo fianco è dove starò, sarà sempre la mia prima. Ed è proprio nella sua musica, nelle sue canzoni che scopriamo il vero io, la vera anima di Joe Bastianch, del Joe che va oltre il suo lato televisivo.

“La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore” racconta il celebre Restaurant Man che con la sua chitarra condivide la vita da sempre. “Non potevo non raccogliere in questa canzone tutta la gratitudine, le emozioni, l’amore che ho verso la mia città natale. New york non è sempre facile ma proprio come succede con una donna amata, la si sceglie – o è lei a sceglierti – per la vita. Non puoi farci niente. Io resterò con lei.”

Joe Bastianich, classe 1968, nasce nel Queens e da sempre è un profondo conoscitore e amante di musica, legato ad artisti come Led Zeppelin, Greateful Dead, Steve Earle, David Bowie, The Ramones e Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, come On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana, e le narrazioni di Jack On Tour un viaggio alla scoperta della scena musicale di New York e della Music Highway del Tennessee. L’artista vanta anche l’esperienza teatrale Vino Veritas, che ha registrato il sold out in tutte le serate.

Lo spettacolo è stato messo in scena per la prima volta al Teatro Franco Parenti di Milano come residence show, dove Bastianich ha alternato ricordi inediti con degustazioni del vino della sua cantina di famiglia, accompagnato dalle canzoni che ha scritto per l’occasione e che ora sono raccolte in Aka Joe: il suo debutto discografico, pubblicato da Universal Music, Decca Records.

L’album disponibile QUI è stato registrato a Los Angeles, ed esplora diversi generi quali alternative rock, alternative country, American music e trova spazio nel panorama musicale contemporaneo, pur proponendo delle sonorità legate al rock blues e al funky.

