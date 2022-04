Joe Kidd/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood e Robert Duvall

Joe Kidd, film di Rete 4 diretto da John Sturges

Joe Kidd sarà trasmesso oggi, 10 aprile, dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema durante l’anno 1972 e che appartiene ai generi western e azione. Il regista di questa pellicola risulta essere John Sturges mentre la sceneggiatura e il soggetto sono stati curati da Elmore Leonard.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Don Storud, Dick Van Dyke, Gregory Walcott, Stella Garcia e Lynne Marta. Le musiche di questo film sono state realizzate dal noto compositore Lalo Schifrin mentre la fotografia è stata messa a punto da Bruce Surtees.

Joe Kidd, la trama del film: una disputa legale

In Joe Kidd a Sinola, un paese al confine tra Stati Uniti e Messico c’è una disputa legale in corso. Difatti, sembra proprio che alcuni potenti proprietari terrieri vogliono appropriarsi delle terre di alcuni messicani nativi di quella zona. Per questa ragione, il conflitto sembra risolversi a favore della popolazione locale che ha pieno diritto di conquistare quelle terre.

Un proprietario terriero dissidente e ribelle allora, decide di usare la forza per scacciare i messicani e potersi finalmente appropriare di ciò che secondo lui gli spetta. Forma una banda di malviventi e decide di mettere a capo di essa lo spietato Joe Kidd. Joe è un personaggio ormai in prigione che sta scontando la sua pena dopo aver compiuto diversi crimini.

Una volta che riesce ad uscire e si mette in contatto con il potente Frank Harlan. Tuttavia, Joe non ha simpatia per i potenti ma simpatizza per i messicani. Dove si schiererà nel conflitto questo esperto malvivente? Ebbene, potrebbe essere la sua presenza a far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.











