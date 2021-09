Joele Milan, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ “Ho bisogno di essere…”

Joele Milan è uno dei nuovi tronista di “Uomini e Donne”. 26enne venete, tatuato, Joele si occupa del controllo di qualità in un’azienda alimentare. Abita con i suoi genitori a cui è molto legato: “Sono nato in una famiglia semplicissima: papà pizzaiolo, mamma cameriera. Ma piena di amore. E forse proprio per questo sono stato sempre un bambino affettuoso e sereno. Crescendo, ho provato a non deludere i miei genitori, ma a volte non ci sono riuscito: ho visto mia mamma disperata quando ho cominciato a riempire il mio corpo di tatuaggi, o quando rientravo tardi dalla discoteca”. E ancora: “I miei genitori sono la parte migliore di me”. A causa della pandemia, il padre è rimasto disoccupato. Joele lo ha aiutato a trovare un nuovo lavoro: “Ho assillato il mio datore di lavoro e oggi lavoriamo nella stessa azienda”.

Joele Milan: “Ho paura di non potermi più fidare di nessuno”

Nel suo video di presentazione Joele Milan ha ammesso di essere “impegnativo: “Sono permaloso, se mi dici una cosa che non mi sta bene mi offendo e sono diretto perché dico sempre la verità”. Per quanto riguarda l’amore, ha avuto diverse ragazze ma solo di una si è innamorato da perdere la testa: “Avevo 20 anni e per tre anni ho vissuto una vera e propria favola”. Purtroppo non tutte le favole hanno un lieto fine: un giorno, tornando a casa, ha trovato la sua ragazza con il suo miglior amico. Ora Joele è più sereno ma gli è rimasta “la paura di non potermi più fidare di nessuno”. Il giovane tronista sogna di poter trovare una nuova compagna a “Uomini e Donne” con cui andare a vivere nella su nuova casa: “Ho bisogno di essere una spalla per qualcuno e avere un punto di riferimento”.

