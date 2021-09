Joele Milan, Uomini e Donne/ Esterna deludente: “Bloccato dalle telecamere”

Se l’esterna di Matteo e Maria ha fatto discutere e scatenato la reazione delle altre corteggiatrici che hanno puntato il dito contro la ragazza definendola “costruita”, quella di Joele Milan non è andata benissimo. Il tronista è uscito in esterna con una delle ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio, ma la redazione ha deciso di non mandare in onda in esterna. Sin dalla scorsa stagione, Maria De Filippi e la redazione hanno deciso di mandare in onda solo esterne interessanti. Quella di Joele, a quanto pare, non lo è stata.

Maria De Filippi spiega il motivo della decisione a Joele il quale ammette di essere stato in difficoltà per la presenza delle telecamere. “Ci hai anche detto che hai fatto fatica a coprire i momenti di silenzio”, sipiega un redattore.

Percorso in salita per Joele Milan che fatica ad aprirsi in esterna per la presenza delle telecamere. Maria De Filippi prova ad aiutarlo dicendogli che, qualora non provi alcun tipo di interesse per le corteggiatrici, potrà dirlo tranquillamente. La prima esterna di Joele, dunque, non è andata nel migliore dei modi. Andrammo meglio le prossime?

Il percorso dei tronisti è appena cominciato e tutte le esterne sono ancora di conoscenza. Riusciranno a lasciarsi andare già nelle prossime puntate? Joele, per ora, ha deciso di non mandare a casa nessuna corteggiatrice. Molte ragazze, del resto, devono ancora dichiararsi.

