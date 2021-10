Joele Milan, Uomini e Donne/ L’addio si avvicina: il gesto che non piace

Il trono di Joele Milan delude i fan di Uomini e Donne che speravano di vedere un percorso semplice e lineare e, soprattutto, ricco di emozioni. Nonostante il trono iniziato da circa un mese, a differenza di Matteo Fioravanti, Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti, Joele non è riuscito a creare un legame importante con le sue corteggiatrici. Lo stesso Gianni Sperti, nelle scorse settimane, aveva ammesso di non “aver ancora inquadrato” il tronista il cui percorso nel programma di Maria De Filippi è giunto al termine.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina, Isabella e Pierluigi: "Asfaltata"

Joele Milan, infatti, ha lasciato il trono di Uomini e Donne dopo un gesto che non è piaciuto alla redazione del dating show di canale 5 e a Maria De Filippi che, informata dell’accaduto, ha preso in mano la situazione mettendo Joele di fronte alle sue responsabilità.

Joele Milan verso l’addio a Uomini e Donne

L’addio di Joele Milan al trono di Uomini e Donne si avvicina. Il tronista ha portato la redazione del dating show di canale 5 e Maria De Filippi a metterlo davanti alle sue responsabilità quando ha provato ad avere dei contatti con la corteggiatrice Ilaria lontano del programma e dalle telecamere.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Matteo balla con Veronica, Joele...

Un gesto che ha portato Maria De Filippi ad affrontare l’argomento in studio, davanti all’intero parterre del trono classico e del trono over. La voglia d’innamorarsi e di divere una bella esperienza, dunque, per Joele Milan è finita prima del previsto e non con il lieto fine che sperava di vivere.

LEGGI ANCHE:

JOELE MILAN, UOMINI E DONNE/ Addio rimandato: "Ho un problema, sono stato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA