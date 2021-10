Joele Milan, Uomini e Donne/ Maria De Filippi lo smaschera: l’addio in studio

Joele Milan ha abbandonato lo studio dopo aver provato ad avere un contatto lontano dalla trasmissione con la corteggiatrice Ilaria. Come hanno anticipato le talpe del Vicolo delle News, grazie ai microfoni aperti durante un ballo in studio, la redazione e Maria De Filippi hanno scoperto del tentativo di Joele di sentire la corteggiatrice Ilaria senza telecamere e lontano dal programma. Un tentativo che Maria De Filippi ha portato a galla in puntata chiamanto al centro dello studio sia il tronista che le corteggiatrici, in primis Ilaria.

A lasciare lo studio saranno sia Joele che la stessa Ilaria. La puntata in questione che scatenerà anche la redazione degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari dovrebbe andare in oggi con il primo appuntamento della nuova settimana di Uomini e Donne.

Joele Milan lascia Uomini e Donne: via anche Ilaria

A lasciare la trasmissione non sarà solo Joele Milan, ma anche la corteggiatrice Ilaria a cui il tronista ha chiesto di cominciare a seguire il suo migliore amico per potersi mettere in contatto con lui. Dopo aver lasciato la trasmissione, Ilaria ha raccontato la propria versione in un’intervista rilasciata a Fanpage.

“Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: «Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?»”.

