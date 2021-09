Joele Milan, Uomini e donne/ Prime difficoltà per il tronista: in esterna…

Prime difficoltà sul trono di Uomini e Donne per Joele Milan? Il tronista, durante la propria presentazione, ha sfoggiato un sorriso rassicurante ammirando la bellezza delle corteggiatrici che hanno accettato di partecipae ad un appuntamento al buio non sapendo di trovare sul trono Joele e Matteo. Nel video di presentazione, il tronista si è mostrato sicuro di sè ed estroverso, ma pare che, di fondo, sia essenzialmente timido. Secondo le prime anticipazioni che circolano sul web, infatti, pare che le prime esterne di Joele non siano andate nel migliore dei modi.

Tina Cipollari, lite con Filiberto a Uomini e Donne/ "Sei un fallito, torna..."

Dalla scorsa stagione, Maria De Filippi e la redazione hanno deciso di trasmettere solo le esterne più interessanti. Con Joele Milan, però, pare che qualcosa non sia andato nel verso giusto.

Esterne non trasmesse per Joele Milan

Le esterne di conoscenza di Joele Milan, a quanto pare, non regaleranno emozioni al pubblico al punto che, nelle nuove puntate di Uomini e Donne, non saranno mandate in onda. Joele, a quanto pare, avrà qualche difficoltà, a causa della sua timidezza, ad interagire con le corteggiatrici.

Gemma Galgani e Isabella Ricci, lite a Uomini e Donne/ "Vuole fare l'influencer..."

Tuttavia, con il tempo, riuscirà sicuramente a lasciarsi andare. La sua presentazione è piaciuta molto al pubblico che spera di poter seguire un percorso semplice, vero e con tante emozioni. Il tronista ci riuscirà? Ai posteri la sentenza.

LEGGI ANCHE:

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Corteggiatori in fuga? La tronista...

© RIPRODUZIONE RISERVATA