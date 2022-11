Joelle, eliminato da X Factor 2022?/ Fedez la critica e i giudici si dividono…

Joelle, X Factor 2022: una prova meramente esecutiva

Fedez ha sottolineato quanto l’esibizione di Joelle a X Factor 2022 sia parsa quasi meramente esecutiva, piuttosto che una rappresentazione artistica di un testo quasi poetico. Dello stesso avviso Dargen; per il giudice la giovane ha curato più la forma che il contenuto, abbandonando lo stile scanzonato necessario per un brano simile e preferendo una melodia troppo scontata e lontana dal senso della canzone. Infine Ambra ha chiarito la sua posizione spostando il discorso su una preferenza di genere musicale. Nello specifico, vede Joelle troppo ancorata al country al punto da non riuscire ad emergere con brani di questo tipo.

L’ambiguità del percorso della giovane artista inizia a tendere verso un momento cruciale del programma, è necessario quindi svoltare in positivo al fine di non mettere a repentaglio il proprio futuro all’interno del programma. In effetti, a dispetto delle abilità artistiche e della preferenza sul country, saranno altrettanto ostiche le prossime sfide e Joelle rischia di non reggere il passo. Sul web l’opinione è tendenzialmente negativa; sui vari profili social sono emersi giudizi molto crudi nei confronti della performance della seconda sera. Sono in pochi a considerare positivo il percorso di Joelle fino a ora.

X Factor 2022: Joelle poco centrata, i giudici hanno dei dubbi

Joelle è tra i concorrenti di X Factor 2022 ancora poco centrati verso l’obiettivo e che destano dubbi nella giuria. La giovane ha avuto un percorso alle audizioni molto particolare, con alti e bassi che hanno comunque portato l’artista a far parte del roster di Rkomi per la nuova stagione del talent. Per il cantante Joelle avrebbe potuto convincere tutti una volta approdati ai Live show, ma di fatto qualcosa sembra ancora non funzionare. Il tema scelto per la puntata ha spinto il giudice verso un’assegnazione molto pesante, ovvero Destinazione paradiso di Gianluca Grignani.

Oltre ad essere necessaria una certa potenza vocale, il brano richiede una forte carica emotiva oltre che un’interpretazione che sia intensa e veritiera. Joelle ha comunque deciso di accettare la sfida ottenendo però un successo dimezzato. Per quanto siano state applaudite le sue indubbie capacità vocali, qualcosa sull’interpretazione non ha convinto pubblico e giuria.

