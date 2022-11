Joelle, X Factor 2022/ Eliminata nonostante l’inedito o passerà a prossimo live?

Joelle, inedito a X Factor 2022: voglia di emergere basterà?

Joelle ha la grande chance di esibirsi ancora a X Factor, cercando di allontanare le polemiche sulle sue ultime esibizioni. La ragazza ha grande forza morale ed è riuscita a dimostrare di essere un talento che va però reso meno grezzo e inserito all’interno di un contesto giusto per esaltare le sue qualità. Non possiamo negare poi come sia fortissima per lei la voglia di emergere.

X Factor 2022, gaffe di Beatrice Quinta con Fedez: "Sto caz*o"/ L'appello su Twitter finisce male!

La scelta del l’inedito è sempre un arma a doppio taglio in questo momento cruciale del programma. Joelle dovrà pensare bene al fine di non mettere a repentaglio la sua partecipazione all’interno del talent. Le prossime sfide saranno infatti sempre più ostiche e la cantante potrebbe rischiare l’eliminazione finale. Già dalle audizioni infatti, la cantante ha sempre avuto alti e bassi, portandola a una posizione davvero traballante. Certo è che dovrà impegnarsi davvero tanto. Sui social infatti, non sono pochi i commenti negativi sul percorso di Joelle, spesso definito anonimo e in sordina.

Rkomi, flirt con Beatrice Quinta concorrente di X Factor 2022?/ "È scattato qualcosa", la confessione...

Joelle, come si è comportata nella terza puntata di X Factor?

La cantante Joelle fa parte del roster di Rkomi a X Factor. Giorgia Turcato, questo il suo nome vero, non convince il pubblico della terza puntata del talent show. Con la sua personale versione di Summertime Sadness di Lana Del Rey infatti, finisce subito a rischio eliminazione. Il palco sembra essere ancora incerto per la cantante che, cercando di imitare le grandi superstar, ne esce con un tentativo piuttosto goffo. Sebbene il pezzo di Lana del Rey non sia vocalmente troppo complesso, necessita di una dose decisa di interpretazione. L’arrangiamento dance peggiora ulteriormente le cose e il risultato è un esibizione abbastanza mediocre. Fedez lo fa notare e subito arriva allo scontro con Rkomi, che invece la difende. A sostegno di Fedez arriva però anche Dargen D’Amico.

Fedez e Rkomi, lite a X Factor durante la pubblicità/ Chiara Ferragni riprende tutto…

Ambra sembra non schierarsi apertamente, vertendo il discorso su una preferenza prettamente musicale. Troppo ancorata allo stile country, la cantante si dimostra non troppo versatile. Dello stesso parere anche il pubblico, che non la salva e la manda al ballottaggio finale. Joelle è così a rischio eliminazione. Tra i 4 concorrenti a rischio eliminazione, uno per ciascun giudice, Joelle si classifica prima e rientra così in gioco, accedendo alla prossima puntata. Al quarto live, la cantante dovrà esibirsi in un suo inedito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA