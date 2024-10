Gravissimo lutto nel mondo del cinema, è morto John Amos, straordinario attore americano, divenuto famoso per la sua partecipazione in numerose pellicole di successo. Aveva 84 anni e la sua morte è stata resa pubblica solo in queste ore nonostante il decesso sia avvenuto ben 45 giorni fa, precisamente il 21 agosto.

Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, l’annuncio della morte di John Amos è giunto solo in queste ore da parte del figlio Kelly Christopher, non è ben chiaro come mai, forse per mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, fatto sta che del decesso dell’artista non aveva avvisato neanche l’altra figlia dello stesso, Shannon, che l’ha quindi saputo in queste ore come tutti noi del resto. La stessa, attraverso la propria pagina Instagram, ha pubblicato un lungo post in cui si è detta devastata dalla notizia, anche per via del fatto che la nuova l’ha appunto appresa ben 45 giorni dopo, e soprattutto, attraverso i media.

JOHN AMOS, MORTO L’ATTORE AMERICANO, LA FIGLIA: “ORA E’ LIBERO”

Shannon si è detta nel contempo in pace, visto che suo padre è ora finalmente libero. Il perchè di questa mancata notizia si può facilmente intuire da quanto scriveva nel 2023 The Hollywood Reporter, specificando che i figli di John Amos sono anni che si contendono le cure del padre e nel contempo la sua eredità.

Shannon è arrivata ad accusare il fratello Kelly Christopher di maltrattamenti, ma lo stesso ha negato ogni accusa, anche se Shannon avrebbe fornito (stando a quanto spiegato dalla stessa) “un’ampia documentazione” alle autorità sulle presunte violenze. Ecco perchè quando Shannon scrive “finalmente è libero” si riferisce proprio al fratello, che secondo la sorella avrebbe preso il controllo di John Amos e dei suoi affari, isolandolo dal resto dei famigliari e degli amici.

JOHN AMOS, MORTO L’ATTORE AMERICANO: ERA ISOLATO DAL MONDO

Sembra infatti che l’attore non avesse più contatti negli ultimi anni anche con i nipoti nonché le varie persone con cui ha lavorato per una vita. Un vero peccato tenendo conto di quanto sia stato maestoso John Amos sul piccolo schermo, a cominciare dalle sue partecipazioni in telefilm di grande successo come I Robinson, ma anche Willy, in principe di Bel Air e A-Team.

Memorabile il suo ruolo ne Il Principe cerca moglie del 1988, film cult con Eddie Murphie in cui interpreta il direttore di un fast food rivale di McDonalds, leggasi Cleo McDowell, ma anche 58 minuti per morire del 1990, quindi Il dottor Dolittle 3 del 2006, e ancora, Sorvegliato speciale con Sylvester Stallone nel 1989, oltre che apparire nel film di Dario Argento del 1990 dal titolo “Due occhi diabolici”. I primi passi li ha infine mossi nella sit com Mary Tyler Moore Show di inizio anni ’70, in cui interpretava un meteorologo, ma anche in Good Times, altra sit com a stelle e strisce degli anni ’70, recitando nella parte di James Evans Sr.