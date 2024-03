John Barnett, dubbi sul suicidio dell’ex dipendente Boeing/ “Qualcuno voleva metterlo a tacere”

Dubbi sul decesso di John Barnett, un uomo che aveva previsto che sarebbe morto e che sarebbe poi emersa la notizia del suicidio. L’ex dipendente della Boeing, 62enne, è stato trovato senza vita negli scorsi giorni, morto dopo un colpo di pistola alla testa, ma secondo la sua amica Jennifer, lo stesso non si sarebbe suicidato: “So che non si è suicidato”, ha detto ai media americani, come si legge su Dagospia, “Non è possibile”. Jennifer ha raccontato che i due avevano parlato di tale scenario, ma a seguito del decesso le sue parole sembrano quasi una premonizione a cui la stessa non voleva inizialmente credere. “Conosco John perché sua madre e mia madre sono migliori amiche”, ha precisato ancora Jennifer.

“Nel corso degli anni, in occasione di incontri, compleanni, festeggiamenti e quant’altro, ci siamo ritrovate tutte insieme e abbiamo parlato. Ci siamo ritrovati tutti insieme e abbiamo parlato”. Un giorno i due si sono confrontati, parlando della imminente deposizione a Charleston di Barnett; questi aveva presentato una denuncia dannosa contro la Boeing, per cui lo stesso lavorava. Secondo la vittima, il gigante dell’aerospazio si sarebbe vendicato su di lui una volta che aveva denunciato pratiche non sicure.

JOHN BARNETT, DUBBI SUL SUICIDIO DELL’EX DIPENDENTE BOEING: “NESSUNO CI CREDE”

John Barnett è stato un “pezzo grosso” della Boeing per più di 30 anni, essendo stato un manager della qualità e da poco era andato in pensione trasferendosi poi in Louisiana dove si occupava della madre. “Non si preoccupava della sicurezza perché glielo chiedevo io”, aggiunge Jennifer. “Gli ho detto: “Non hai paura?”. E lui ha risposto: ‘No, non ho paura, ma se mi succede qualcosa, non è un suicidio'”.

Jennifer ha poi precisato: “So che non si è suicidato. Non è possibile. Amava troppo la vita. Amava troppo la sua famiglia. Amava troppo i suoi fratelli per fargli passare quello che stanno passando adesso”. Secondo la stessa a qualcuno non piaceva “quello che aveva da dire” e che “farlo tacere. Per questo l’hanno fatto sembrare un suicidio”. Jennifer ha visto l’ultima volta l’amico Barnett al funerale del padre, alla fine del mese di febbraio. “Credo che tutti siano increduli e non riescano a crederci – ha concluso – on mi interessa quello che dicono, so che Mitch non ha fatto questo”.

