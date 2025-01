Ex mariti di Anna Galiena: due matrimoni finiti

Nel corso della sua vita Anna Galiena si è sposata due volte: la prima con lo scrittore americano John e la seconda con il produttore francese Philippe Langlet. Non si sa molto sul primo uomo che ha fatto battere il cuore della bella attrice romana, tanto da convincerla a sposarlo. Più conosciuto, invece, il secondo marito, un critico francese molto famoso nonché produttore cinematografico. Dopo averlo incontrato, Anna Galiena ha deciso di trasferirsi a Parigi per vivere a pieno il loro amore: i due si sono sposati ma il loro matrimonio non ha funzionato e per questo, dopo alcuni anni insieme, circa sette, le loro strade si sono divise.

Parlando di John, il suo primo marito, Anna l’ha definito “l’uomo giusto al momento sbagliato”. Parlando invece del suo secondo marito, Philippe, la definizione è stata opposta: “L’uomo sbagliato al mondo giusto”. Anna, dopo il divorzio dal suo secondo marito, è rimasta a vivere a Parigi, città della quale è profondamente innamorata. Gli ex mariti di Anna Galiena non sono attualmente al suo fianco: entrambi i matrimoni sono infatti terminati.

Ex mariti di Anna Galiena: “Mi piaceva tanto John ma…”

Anna Galiena è molto riservata e poche volte ha parlato della sua vita privata e di quelle che sono state le sue storie d’amore. Sappiamo poco, dunque, riguardo le sue relazioni ma quel poco che ci è noto, viene proprio da lei. Gli ex mariti di Anna Galiena sono John e Philippe Langlet.

Parlando del primo, a “Vieni da me”, l’attrice ha spiegato: “Mi piaceva tanto, ma avevamo dei problemi seri. Non ce la facevo a risolverli da sola. Quindi sono andata via, ma ho continuato ad amarlo. Quando ti ritrovi a fare moglie, madre e infermiera il rapporto ne risente”. Il produttore francese che ha sposato in seconde nozze, invece, non l’ha resa felice: “Ero innamorata ma non dovevo sposarlo, non era l’uomo per me” ha sottolineato l’attrice.

