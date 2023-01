John Q/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington

John Q, film di Rete 4 diretto da Nick Cassavetes

John Q va in onda oggi, sabato 14 gennaio, in seconda serata a partire dalle 23.35 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico del 2002 interpretato dal pluripremiato attore statunitense Denzel Washington. Alla regia troviamo un altro nome d’eccellenza, Nick Cassavetes, regista di uno dei maggiori cult del cinema romantico Le pagine della nostra vita, film in cui ha già collaborato con Aaron Zigman, responsabile delle musiche. Un altro nome degno di nota e orgoglio per l’Italia è quello di Stefania Cella, responsabile della scenografia e anche scenografa del film di Paolo Sorrentino vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe, La grande bellezza. Impossibile non citare la presenza nella pellicola dell’amato Raymond Allen Liotta, famoso per la sua partecipazione a numerosi film come Quei bravi ragazzi o Una moglie per papà, scomparso pochi mesi fa a soli 68 anni.

Il film John Q ha fatto molto scalpore e creato molte discussioni tra l’opinione pubblica statunitense, il tema della sanità infatti è molto sentito, non a caso la pellicola prende spunto da diverse vicende reali, tra cui un’esperienza diretta del regista. La storia infatti si ispira a quanto accaduto a Henry Masuka, un ragazzo canadese che arrivato in pronto soccorso con il figlio e dovendo aspettare molto tempo per essere assistito, aveva deciso di prendere in ostaggio il personale sanitario. Giunte sul luogo le forze speciali, l’uomo fu ucciso per cercare di liberare il medico.

Anche il regista del film John Q, Nick Cassavetes, ha avuto diverse esperienze dirette con la sanità statunitense, infatti sua figlia ha dovuto sottoporsi a numerose operazioni per un problema cardiaco. John Q ha permesso a Denzel Washington di vincere il NAACP Image Award, il premio assegnato ogni anno a persone di colore per il lavoro svolto nel mondo delle arti.

John Q, la trama del film

John Q narra la storia di John, un semplice operaio in una fabbrica, che purtroppo sta passando un periodo molto difficile economicamente. Nonostante le difficoltà John ha però una bellissima famiglia che continua a vivere unita e felice, fino a quando il figlio Michael durante una partita di baseball accusa un malore e, arrivato in ospedale, gli viene diagnosticata un’importante insufficienza cardiaca.

L’unica soluzione per fare in modo che il bambino possa sopravvivere è sottoporlo a un immediato trapianto di cuore. Purtroppo l’assicurazione sanitaria non copre le spese dell’operazione e l’ospedale chiede alla famiglia di coprire la spesa in contanti. Grazie alla vendita di tutte le proprietà e alle raccolte fondi attivate dalla famiglia questi ultimi riescono a raggiungere la somma necessaria per l’intervento, ma Michael viene comunque dimesso. John decide quindi di procurarsi una pistola e sequestrare il personale sanitario e i pazienti del pronto soccorso.

Le trattative con la polizia non ottengono il risultato sperato e così John decide di suicidarsi così da donare il suo cuore al figlio. Per fortuna proprio in quel momento arriva un organo compatibile con il bambino che viene quindi operato e vede salva la sua vita. John decide quindi di arrendersi e nonostante venga arrestato dalla polizia diventa comunque un eroe.











