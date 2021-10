John Rambo, Italia 1/ In tv il film con Sylvester Stallone

John Rambo, film diretto da Sylvester Stallone

John Rambo va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, 8 ottobre. Il film d’azione è interpretato e diretto da Sylvester Stallone che fornisce un ulteriore sequel ai primi 3 episodi della saga del combattente reduce dal Vietnam. Il cast è completato dalla presenza di altri attori di rilievo come Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden e Graham Mac Tavish.La produzione di questo film evidenzia una collaborazione tra Stati Uniti e Germania che è uscito in lingua originale oltre che in inglese anche birmano e thailandese. Per la sceneggiatura, Stallone si è avvalso della collaborazione di Art Monterastelli mentre le scenografie sono state curate da Giacomo Franco Carbone, che aveva già curato anche le scene di Rocky Balboa, Creed II e Rambo: Last Blood.

John Rambo, la trama del film

La trama del film John Rambo è finalizzata a mettere in rilievo gli eventi drammatici dell’ex Birmania, ora Myanmar, ed in particolare di quelli relativi alla guerra civile che ha devastato il paese per oltre 50 anni. Il regime militare ha creato un clima difficile fatto di stermini di persone, di villaggi distrutti e di donne violentate; le persone all’interno dei villaggi devono essere sterminate anche ricorrendo all’utilizzo delle mine antiuomo. Il motivo di questi soprusi e torture è da ricondursi al fatto che il regime militare intende appropriarsi delle abbondanti risorse natuali presenti nel paese; un gruppo di volontari stranieri parte quindi alla volta del paese per portare una serie di aiuti umanitari, nello specifico viveri e medicinali nei pressi del villaggio di Burma. Due di questi volontari necessitano però della guida del fiume, cioè Rambo, che già da tempo si è ritirato in Thailandia per rifarsi una vita; hanno bisogno del suo aiuto per risalire il corso d’acqua e giungere così al villaggio. Ma assistono ad un attacco improvviso e uno di loro viene fatto prigioniero: John Rambo è costretto a rimettersi all’opera.

Video, il trailer del film “John Rambo”

