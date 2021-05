John Wick 2/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 12 maggio 2021)

John Wick 2 va in onda nella prima serata di Italia 1 di oggi, 12 maggio, a partire dalle 21.20. Si tratta del film intermedio della trilogia che vede Keanu Reeves nei panni del protagonista diretto magistralmente da Chad Stahelski. Nella pellicola c’è anche un po’ di Italia, dato che il ruolo di co-protagonista del secondo capitolo della saga dedicata a John Wick è interpretato da Riccardo Scamarcio. Sicuramente il film è indirizzato soprattutto a un pubblico che ama l’action, ma questa serie è riuscita a creare un vero e proprio polo d’interesse attorno a sé, riscuotendo un successo davvero difficile anche solo da immaginare. Diretto in maniera magistrale vive di un ritmo incessante dal primo all’ultimo minuto raccogliendo grandissima attenzione da parte anche degli addetti ai lavori che ci hanno visto di certo degli spunti autoriali molto interessanti.

After/ Video, su Rai 2 il film con Josephine Langford (oggi, 12 maggio 2021)

John Wick 2, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di John Wick 2. Dopo aver sistemato i conti con la famiglia russa dei Tarasov, il sicario John Wick è finalmente pronto a godersi la sua vita lontano dall’azione. Stavolta è la mafia italiana a mettersi sulle tracce di Wick, per chiedergli però di restituire un favore ottenuto dallo stesso sicario diversi anni prima. Il boss della famiglia D’Antonio gli chiede di uccidere i suoi avversari per completare la scalata al vertice della cupola mafiosa italo-americana, ma di fronte al rifiuto del sicario, intenzionato ad abbandonare una volta per tutte il mondo del crimine, inizierà una battaglia senza esclusione di colpi.

Ivanhoe/ Su Rete 4 il film con Joan Fontaine e Liz Taylor (oggi, 12 maggio 2021)

La casa di Wick viene fatta esplodere dallo stesso Santino D’Antonio, mentre i suoi scagnozzi si metteranno alla caccia dell’ormai ex sicario per eliminarlo e macchiare l’onta subita di fronte al suo rifiuto di restituire il favore. Il resto del film è una vera e propria scarica di adrenalina continua e porterà a un finale che metterà John Wick di fronte al suo passato e ai suoi errori.ù

Video, il trailer del film “John Wick 2”

LEGGI ANCHE:

The Choice La Scelta/ Non va in onda perché? Su Canale 5 c'è Buongiorno Mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA