John Wick 3 Parabellum/ Su Rai 2 il film con Keanu Reeves

John Wick 3 Parabellum, film di Rai 2 diretto da Chad Stahelski

John Wick 3 Parabellum va in onda oggi, 11 aprile, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2019 e appartiene ai generi azione e thriller. Il regista del film risulta essere Chad Stahelski mentre la sceneggiatura è stata scritta da Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins e Marc Abrams.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Halle Berry, Mark Dacasos, Asie Kate Dillon, Anjelica Huston, Robin Lord Taylor, Said Taghmaoui e Roger Yuan. Le musiche del film sono state realizzate da Tyler Bates mentre la fotografia è stata curata da Dan Lautsten.

John Wick 3 Parabellum, la trama del film: la fuga

John Wick è in fuga. Dopo aver ucciso il suo nemico Santino all’interno del Continental di New York, tutti lo danno la caccia. Infatti, è scoumincato dall’ordine degli assassini e chiunque vuole ammazzarlo per prendere la ricompensa della Grande Tavola. John però ha un solo piano, quello di trovare assoluzione e rovesciare la Grande Tavola.

Per farlo però, deve intraprendere un viaggio esotico e andare in terre sperdute per trovare il Reggente, l’unica persona che è al di sopra dell’organizzazione che tutto comanda.

Certo, trovare questa persona non sarà affatto facile, ma John potrà contare su numerosi alleati. Oltre a lui infatti, anche alcuni suoi amici stanno affrontando difficoltà, come Winston, titolare del Continental di New York che non ha ucciso subito John dopo che questi ha violato le regole. Inoltre, John dovrà fare i conti con la Giudicatrice, un personale enigmatico mandato dalla Grande Tavola per ucciderlo e toglierlo dalla circolazione. Ma John è un osso duro e niente potrà persuaderlo dal suo scopo.

