Johnny Calà, figlio Jerry Calà confessa:”Sei un grande papà”/ “Nonostante le discussioni, non ci si annoia”

Johnny Calà è il figlio di Jerry Calà nato dall’amore e dal matrimonio con Bettina Castioni, la seconda moglie a cui è legato da tantissimi anni. Padre e figlio hanno un bellissimo rapporto come confermano le parole che Johnny ha pronunciato in diverse occasioni per il papà. Alcuni anni fa il ragazzo si è esposto pubblicamente per difendere il padre dopo alcune critiche subite per posizioni politiche: “io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero”.

Non solo, in occasione di una intervista rilasciata dal padre Jerry Calà a La Vita in diretta, Johnny ha voluto fargli una sorpresa inviandogli un video messaggio: “ciao papà, ho trovato il tempo di registrare questo video perché volevo dirti grazie per tutto quello che fai per me e anche per la mamma. Sei veramente un grande papà. Nonostante le discussioni, con te non ci si annoia mai. Mi incoraggi sempre a inseguire le mie passioni e ad andare in fondo. È veramente bello condividere le mie passioni con te”.

Chi è Johnny Calà, figlio di Jerry Calà?

Ma chi è Johnny Calà, figlio di Jerry Calà? Classe 2003, Johnny è nato il 16 gennaio a Verona dall’amore tra il celebre comico e cabarettista e la seconda moglie Bettina Castioni. E’ un ragazzo molto ambizioso pronto a seguire le orme del papà nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Dopo aver studiato presso l’Istituto Alle Stimmate di Verona, Johnny ha lavorato in diversi film. I primi lavori sono stati accanto al padre quando era un bambino; si tratta di film cult come “Vita Smeralda” e “Torno a vivere da solo”.

Non solo ha spesso affiancato il padre nelle sue esibizioni musicali live, chitarra alla mano, insieme ad Umberto e Rudy Smaila. Per quanto concerne la vita privata non è dato sapere se è fidanzato o meno!











