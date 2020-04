Johnny Depp/ La svolta Jack Sparrow: “Io abituato a non fare film di successo”

Johnny Depp ha rivestito a lungo i panni del pirata, come dimostra il suo ritorno nel secondo capitolo della saga Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma. La pellicola verrà trasmessa nella prima serata di oggi, giovedì 9 aprile 2020, su Canale 5, e sarà l’occasione giusta per tutti gli spettatori che sono ‘rimasti indietro’ per immergersi nel fantastico mondo creato da Gore Verbinski. Vedremo Depp nei panni di Jack Sparrow, a tre anni di distanza dalla proiezione del primo capitolo, ma in modo leggermente diverso rispetto al debutto della trilogia. Il suo Capitano pirata infatti all’inizio era solo spavaldo quanto inetto, mentre nel sequel, l’attore ha dato un carattere più spaccone al protagonista. “Mi ero abituato a non fare un film di successo”, ha confessato all’epoca a Indie London, “mi sentivo abbastanza a mio agio con tutto questo. E’ stato uno shock formidabile, sto ancora discutendo di quanto accaduto”. Pirari dei Caraibi infatti ha ridonato una forte popolarità a Depp, nonostante il suo Sparrow sia pieno di difetti. “Alcune persone ben vestite della Disney stavano attraversando una crisi per via della mia interpretazione del personaggio”, ha aggiunto, “il fatto che il pubblico mi abbia sostenuto, ha regalato un vantaggio a tutti”. Già allora però Depp aveva rivelato che sarebbe tornato volentieri per un terzo capitolo, così come è avvenuto negli anni successivi. “Jack mi piace molto, egoisticamente parlando. Adoro interpretarlo, semplicemente perchè è divertente e niente di più. Non c’è un momento malvagio […] mentre per me non è mai andata così“.

Johnny Depp, il lavoro dietro Jack Sparrow

Johnny Depp ha dovuto lavorare a lungo per interpretare Jack Sparrow, il protagonista del film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma. Soprattutto se si pensa alla particolare camminata del Capitano. “Il linguaggio del corpo di Jack è dovuto ad un calore estremo”, ha confessato anni fa al sito inglese Indie London, “mi sono chiuso in una sauna per un lungo periodo di tempo che, a proposito, non raccomando a nessuno. Ho pensato che Jack si sarebbe trovato in mare aperto per un lungo, lungo periodo di tempo e che sarebbe stato soggetto agli elementi. Ciò che succede quando rimani fermo in un posto caldissimo è che [il clima, ndr] inizia ad influenzare il modo in cui ti muovi. Ti senti molto a disagio ed è così che sono nati i movimenti di Jack“. Depp è stato felice inoltre di condividere la scena con Bill Nighy, che nel film vediamo nei panni del cattivo Davy Jones, così come l’idea che Keith Richards avrebbe interpretato il ruolo del padre di Sparrow nel terzo capitolo della saga. Tutti elementi che non potevano che colpire il pubblico dei giovanissimi, che hanno iniziato a vestirsi come il pirata. “È molto commovente vedere un bambino vestito come il tuo personaggio”, ha detto ancora, “perchè un paio di anni fa il personaggio stesso non esisteva. Vedere alcuni bambini colpiti da qualcosa che hai fatto tu, è commovente”.



