Johnny Depp/ “Vanessa Paradis è la donna della mia vita” (C’è posta per te)

Johnny Depp è uno degli ospiti più attesi della prima puntata di “C’è posta per te“, il programma televisivo di successo condotto da Maria De Filippi in onda da sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5. Un ritorno col botto per Queen Mary che può contare sulla presenza di uno degli attori americani più amati di sempre. Considerato un vero sex symbol, l’attore che ha prestato il volto a Jack Sparrow nella saga de Il Pirata dei Caraibi è pronto a far sognare milioni di telespettatrici italiane, anche se ce ne sarà una che più di tutte realizzerà il sogno di poterlo conoscere. Bello e maledetto, l’arrivo di Johnny in Italia ha già fatto impazzire le fan che sui social gli hanno dedicato frasi del tipo “quando vi reputate belli ricordatevi che esiste Johnny Depp, 57 anni quest’anno e bello come il sole” oppure “Ma pensate quella povera ragazza che si vede di fronte Depp, sviene”.

Johnny Depp: “Vanessa Paradis? Il mio amore per lei è per sempre”

La fama di Johnny Depp negli ultimi anni è stata investita anche da una serie di scandali legati ad alcuni eccessi e alla battaglia legale con la ex compagna Amber Heard. In realtà l’attore in passato è stato felicemente legato a Vanessa Paradis, attrice e cantante francese, con cui ha vissuto una lunghissima relazione durata ben 14 anni. Il primo incontro tra i due è avvenuto a Parigi dove Johnny si trovava per girare il film “La nona porta” di Roman Polanski: “all’Hotel Costes, a un evento di beneficenza, vidi questa schiena bellissima. Poi si voltò, venne verso di me e mi disse bonjour. In quel momento capii che sarebbe stata la donna della mia vita”. Recentemente i due hanno trascorso il Natale insieme, visto che Depp non ha mai fatto segreto di essere ancora legato alla bellissima Vanessa: “l’amore per Vanessa è più forte di tutto. Il mio amore per lei è per sempre. Abbiamo condiviso cose talmente belle, ci uniscono due figli stupendi”.

Johnny Depp: “non ho mai mollato la musica”

Non solo uno degli attori più famosi e pagati al mondo, ma Johnny Depp è un’artista a 360°. L’attore, infatti, non ha mai nascosto la sua sua grande passione per il mondo delle sette notte, anzi oggi che ha raggiunto la veneranda età di 56 anni ha qualche piccolo rimpianto. “Non ho mai mollato la musica. Non ho mai smesso di suonare” – ha dichiarato a Vanity Fair l’attore che ha rivelato che avrebbe voluto concentrarsi di più proprio sulla musica. “Ho avuto un bel po’ di successo in un altro campo, cosa che per me resta un mistero” – ha detto Depp parlando della carriera di attore – “la prima volta che sono andato a Los Angeles con la mia band, avevamo attraversato il Paese con un furgone noleggiato, che andava in panne di continuo, in cerca del sempre sognato contratto discografico. Poi per caso è iniziata la faccenda della recitazione, la band si è sciolta, e ho trovato un lavoro nella serie poliziesca 21 Jump Street, dove mi avrebbero pagato 1.200 dollari a settimana. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia madre e dirle: ehi, puoi smettere di lavorare”. Nonostante il successo nel mondo del cinema, l’attore non ha mai mollato la musica che resta ancora oggi una sua grandissima passione.



