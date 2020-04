Johnny Depp/ Torna Jack Sparrow nel sesto capitolo di Pirati dei Caraibi?

Pubblicità

Sono tante le novità su Johnny Depp che potrebbero presto far felici i fan. Si mormora infatti che potrebbe ritornare sul set nei panni di Jack Sparrow per girare il sesto capitolo di Pirati dei Caraibi, anche se per ora non c’è nulla di certo. Lee Arenberg ha infatti rivelato sui social che “Per quanto ne sono io ne stanno realmente parlando“. Il ritorno della saga avventurosa non era certo, ma a quanto pare ci sono già delle trattative in corso. Il dubbio rimane però, soprattutto per quanto riguarda Depp e il suo Jack Sparrow. Alcune voci di corridoio parlano addirittura di un reboot e quindi della possibilità di raccogliere nuovi artisti, piuttosto che pensare a quelli del passato. Soprattutto se si considerano gli scandali che negli ultimi anni hanno colpito Depp e tutto il suo mondo. Anche se a dirla tutta la Disney potrebbe già aver fatto marcia indietro, visto che le accuse lanciate dall’ex moglie dell’attore, Amber Heard, si starebbero sgretolando sempre di più. L’altra novità riguarda per lo più gli ammiratori di Depp: su Twitter si sta discutendo a lungo della possibilità che l’artista sbarchi presto su Instagram. Al netto di tanti profili che vantano ‘official’ nel nome, Depp infatti è per ora del tutto assente dalla piattaforma online. Per ora però circola solo un account che riporta il nome completo dell’attore e che ha raccolto già oltre 40 mila followers, nonostante non risulti ancora attivo.

Johnny Depp, il brutto incidente del 2015

Johnny Depp è riuscito finalmente a dimostrare la propria versione dei fatti in merito al brutto incidente che qualche anno fa gli ha fatto rischiare un dito. Tutto risale al 2015, durante una lite fra l’attore e l‘ex moglie Amber Heard. Un conflitto che è finito in aula, vista la faida ancora in corso fra i due ex coniugi. Depp inizialmente aveva dichiarato di essersi fatto male a un dito a causa di un incidente, mentre dopo aver avviato la causa di divorzio, la Heard aveva sottolineato che l’incidente fosse avvenuto durante uno scatto d’ira dell’ex marito. Quest’ultimo avrebbe scagliato un telefono contro il muro, in seguito a tre giorni di bagordi con ecstasy e alcool. Una registrazione pubblicata nei giorni scorsi dal Daily Mail inizia invece a fare chiarezza: “Non trovo la punta del dito”, dice il medico David Kipper dopo aver raggiunto la casa del divo. “Guarda quanto sangue”, dice invece l’infermiera Debbie Lloyd, “quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C’è un cestino con le bende da quache parte?”. Il medico a quel punto le risponde che stanno cercando la punta del dito medio e che ha già rovistato nel cestino, ma di non aver trovato nulla. Nell’audio sono presenti anche i pianti di Amber, motivo che spingerà il medico a somministrarle un antipsicotico. Oggi, giovedì 16 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà invece nella sua prima serata Pirata dei Caraibi – Ai confini del mondo. Ovvero il terzo capitolo della saga fantastica con protagonista Depp.



