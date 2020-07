Johnny Dorelli, marito Gloria Guida/ Pupi Avati lo trasforma nel papà di Sgarbi

Johnny Dorelli è pronto per ritornare sul grande schermo: in questi giorni, l’attore di 83 anni ha annunciato che sarà presto al cinema nei panni del padre di Vittorio Sgarbi. A dirigerlo dietro la macchina da presa ci sarà Pupi Avati, per un film sui genitori di Elisabetta e Vittorio Sgarbi. “L’anziano sarà Johnny Dorelli, il giovane è Fabrizio Gifuni”, ha detto Avati a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1, “La moglie grande di Johnny è Stefania Sandrelli, lei da giovane è Isabella Ragonese, ed Elisabetta Sgarbi la farà Chiara Caselli. Immancabile, poi, ci sarà Alessandro Haber”. Una bella notizia per tutti i fan di Dorelli, che attendevano da tempo il suo ritorno. Per le riprese si dovrà attendere forse il prossimo 3 agosto, ma dare una data precisa in questo momento storico per l’Italia e per il mondo intero, è un’impresa titanica. Oggi, sabato 4 luglio 2020, la moglie dell’attore, Gloria Guida, sarà invece protagonista della puntata in replica di Ciao Darwin 7. L’anno scorso la coppia ha festeggiato i 40 anni di matrimonio e nonostante le 18 lune che li dividono, i due sono più felici che mai. “Lo amo perchè è ironico, giocoso”, ha detto tempo fa l’attrice a Sorrisi, “spesso ci punzecchiamo e lo prendo in giro, soprattutto da quando si è operato alle gambe e cammina poco”. La loro storia non è stata semplice, soprattutto per via della differenza d’età e degli anni in cui si sono incontrati. “Sia mamma sia papà non dissero una parola”, ha aggiunto, “e non me l’hanno mai detta. In realtà loro erano molto contenti. All’inizio lui era sempre lontano per lavoro. E poi era un uomo che piaceva molto”.

Johnny Dorelli, marito Gloria Guida: legame forte ma i litigi…

Johnny Dorelli e Gloria Guida formano una delle poche coppie solide e storiche dello spettacolo italiano. Nonostante siano felici insieme, i litigi non sono mai mancati. “La porta dell’ingresso? È piena di crepe per tutte le volte che l’ho sbattuta e per gli oggetti che ho lanciato“, ha detto tempo fa l’attrice a Sorrisi. In passato sarebbero potuti tornare in tv insieme, come un tempo. Di progetti Dorelli ne ha visionati tanti, ma ha sempre preferito declinare l’invito. “E io ne ho sofferto, perchè secondo me Johnny è un ottimo esempio per i giovani artisti di oggi“, ha detto ancora la Guida, “il tramite per il ritorno di mio marito in televisione da Fabio Fazio, sono stata io”. I due si sono conosciuti quando Dorelli era già all’apice del successo e i lavori in coppia non sono mancati. Poi la Guida ha scelto di ritirarsi dalle scene e dedicarsi alla famiglia. Durante lo scorso Festival di Sanremo, Amadeus ha scelto di avere proprio Dorelli fra i super ospiti delle serate della kermesse. Un modo per dare una risposta alla polemica lanciata dalla moglie dell’attore, che non ha mai visto di buon occhio come negli anni Dorelli sia stato quasi dimenticato.



