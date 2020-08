Johnny Dorelli/ “Perché non canto? Le mie canzoni non piacciono più”

Johnny Dorelli è tra i protagonisti di “Techetecheté” in onda oggi, lunedì 31 agosto 2020 su Raiuno. Il programma di video-frammenti di successo della Rai questa sera è pronto a celebrare grandi personaggi dello spettacolo italiano con una puntata curata da Emilio Levi e Elisabetta Barduagni e dedicata al Sistina di Roma. Il celebre teatro romano è da 70 anni palcoscenico per una miriade di artisti tra cui impossibile non menzionare il gradissimo Dorelli. Cantante, pianista, conduttore televisivo e showman, Dorelli è lontano dalle scene da tantissimi anni. Una delle sue ultime apparizioni in televisione è stata nel 2018 nel programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio dove è apparso in compagnia della moglie Gloria Guida. “Dove sono finito? Dove vuoi che vada, ero a casa. Leggo tutti i giorni, per tre o quattro ore. Vuoi che ti dica proprio tutto?” ha risposto Johnny alla domanda di Fazio che gli ha chiesto dove fosse finito. Una carriera importante quella di Dorelli che ha saputo farsi apprezzare e conoscere in tutti i settori dello spettacolo, in particolare anche nella musica. Parlando proprio di musica ha precisato: “Le canzoni sono una cosa molto seria. Sono stato sempre uno molto severo con me stesso, non mi piace di buttare via le cose. Ho avuto la fortuna di cantare tante belle cose, tante belle canzoni. Perché non canto più? Ormai sono canzoni passate, che non piacciono più. La canzone più bella? “L’immensità” è stato un grande successo“.

Gloria Guida: “Johnny Dorelli compagno di vita, marito da 40 anni”

Il ritorno in tv di Johnny Dorelli ha emozionato molto anche la moglie e compagna di vita Gloria Guida che ha commentato così: “Mi sono commossa. Erano dieci anni che non si faceva vedere in video e mi sono emozionata. Sono felice. Sono trentotto anni che siamo sposati, nel 91 e nel 2001, matrimonio civile e religioso. Sono riuscito a farlo sposare anche in chiesa“. In realtà Dorelli era stato annunciato lo scorso anno come uno dei super ospiti di Sanremo 2020, ma all’improvviso lo showman ha dovuto rinunciarci. Ad annunciare la sua impossibilità a presenziare il padrone di casa Amadeus: “Johnny Dorelli doveva essere a Sanremo nella serata di martedì. Mi ha chiamato personalmente lunedì, dicendomi che non si sentiva bene e non se la sentiva di essere al Teatro Ariston. Gli ho fatto gli auguri di una buona guarigione. Le porte fino a sabato per lui sono aperte e gli ho detto che avrebbe potuto chiamarmi in qualsiasi momento. Ad ora non mi ha ancora chiamato. Oggi pomeriggio cercherò di contattarlo“. Non solo il grande successo nel mondo dello spettacolo, visto che Johnny Dorelli ha saputo anche realizzarsi come uomo costruendosi un amore e una famiglia che sono da sempre la sua ancora di salvezza come conferma la stessa Gloria Guida: “Ho scelto di seguire mia figlia e questo bel ragazzo che conquistava il mondo e basta… compagno di vita, marito da 40 anni…“.



