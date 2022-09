Johnson Righeira, che fine ha fatto Michael Righeira/ Dopo lo scioglimento del duo…

Johnson e Michael Righeira: il grande successo nelle estati degli anni ’80

Le estati degli anni ’80 sono state segnate da indimenticabili tormentoni musicali, rimasti indelebili nella nostra memoria. Ne sanno qualcosa i Righeira, che fecero ballare tutti quanti a suon di ritornelli esotici con le iconiche Vamos a la Playa, No tengo dinero e L’estate sta finendo. Artefici di quel successo Johnson e Michael Righeira, al secolo rispettivamente Stefano Righi e Stefano Rota. Dopo l’exploit, il duo visse un periodo di distacco provocato da presunte incomprensioni: ora l’allontanamento è però definitivo.

Righeira, chi sono Stefano Righi e Stefano Rota?/ Da Vamos a la playa a L'estate sta finendo

Johnson Righeira, che sarà ospite oggi pomeriggio a Oggi è un altro giorno nella prima puntata della nuova edizione, racconterà i grandi successi estivi del passato e la formazione del gruppo. Il duo dei Righeira fu fondato nel 1983 e lo stesso anno viene estratto Vamos a la playa come singolo estivo. Tuttavia nei decenni successivi la coppia artistica si divise: gli ultimi progetti risalgono agli anni Duemila, per poi separarsi per sempre. Se di Johnson Righeira si sa ancora qualcosa, dell’ex braccio destro Michael si sono invece perse le tracce.

Stefano Rota e Stefano Righi, perché i Righeira si sono separati?/ Dopo anni, ecco le dichiarazioni in merito

I Righeira, la rottura: “Non abbiamo più niente da condividere“

I motivi della separazione del duo erano stati annunciati da Johnson Righeira in un’intervista al Corriere della Sera, quando negò ogni possibilità di riavvicinarsi a Michael: “La prima separazione fu dal 1992 al 1999. Quella definitiva è datata 23 giugno 2015“. Ignoti i motivi che, a suo dire, sarebbero importanti: “I motivi sono gli stessi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere“. Dopo l’annuncio della separazione artistica, la storia dei Righeira ha dovuto porre la parola fine.

JOHNSON RIGHEIRA/ "Andai in taxi da Riccione a Salerno! La mia prima volta fu con..."

Stefano Righi non si è mai realmente allontanato dal mondo della musica e dello spettacolo, Stefano Rota al contrario ha cambiato drasticamente vita trasferendosi a Vicenza. Il duo non ha più prodotto musica insieme e le loro strade si sono separate in via definitiva. Restano però impresse nella memoria le storiche hit estive degli anni ’80, che hanno fatto ballare, sognare ed innamorare un’intera generazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA