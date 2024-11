Jolanda e Carmelo sono i genitori di Albano Carrisi, il celebre cantante pugliese che ha fatto sognare milioni di persone non solo con la sua musica, ma anche per la sua storia d’amore con Romina Power. Il rapporto tra Al Bano e i genitori è sempre stato speciale, tanto che non c’è intervista in cui l’artista non li nomina, esprimendo quel grande e profondo senso di ammirazione per ciò che gli hanno insegnato riguardo famiglia ed amore. Ad esempio, in un’intervista a Verissimo ha definito “fantastico” l’amore tra i suoi genitori.

Del resto, la storia d’amore tra Jolanda e Carmelo è stata d’altri tempi e il figlio Al Bano Carrisi ne ha avuto la conferma l’ha avuto quando purtroppo è morto il papà. Infatti, la scomparsa del padre è stata una sorta di esplosione, perché ha visto l’amore della madre, un sentimento così forte da scuotere anche lui. Quindi, Al Bano ha avuto una grande testimonianza del legame che univa i suoi genitori.

Jolanda e Carmelo, genitori di Al Bano Carrisi: il rapporto speciale con il figlio

Al Bano Carrisi non ha mai fatto mistero di aver amato tantissimo i suoi genitori Jolanda e Carmelo. Il cantante, ricordando il padre Carmelo, ad esempio ha dichiarato di non averlo mai visto disperato, ma di aver sempre notato la sua allegria. Per quanto riguarda mamma Jolanda, lei è stata senza dubbio la sua prima fan, infatti non ha mai nutrito dubbi sul talento del figlio e sulla possibilità che potesse realizzare il sogno di cantare e di costruirsi una carriera di successo nel mondo della musica e dello spettacolo. Fu la stessa Jolanda a ricordare il debutto sul palco del figlio in occasione della festa di San Marco: chiamarono il figlio sul palco e lui così ha cominciato a cantare.

Qualche anno dopo Al Bano Carrisi ha lasciato la Puglia per tentare la fortuna a Milano, un trasferimento che è stato motivo di preoccupazione per la madre, in quanto temeva per il figlio da solo a Milano. Poi però lo ha visto diventare uno dei cantanti di maggior successo della musica italiana. Proprio a mamma Jolanda il cantante pugliese ha dedicato il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo” in cui ha parlato a cuore aperto del loro rapporto speciale.