Jolanda e Carmelo, genitori di Al Bano/ Chi sono? “Il loro amore è stato fantastico”

CARMELO E JOLANDA, QUANDO SONO MORTI I GENITORI DI AL BANO CARRISI?

Al Bano Carrisi torna questo pomeriggio nel salotto di “Verissimo”, una sorta di seconda casa televisiva, al pari di quella di “Domenica In”, per il 78enne cantautore di Cellino San Marco: e la presenza in studio del compagno di Loredana Lecciso sarà l’occasione per lui e Silvia Toffanin per parlare anche di quella famiglia allargata che oramai è il clan Al Bano, nonché delle radici dell’artista diventato celebre in tutto il mondo in coppia con Romina Power. Non tutti conoscono infatti Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino, i suoi genitori, figure che il figlio ricorda sempre con affetto e protagonisti di una storia molto bella.

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ “Ho capito che si è buttata nel fiume”, ma Romina…

Carmelo Carrisi era morto nel lontano 2005, alla veneranda età di 91 anni, mentre aveva destato una maggiore eco mediatica (anche perché la donna era apparsa in tv accanto al figlio in una puntata di “Porta a Porta” da Bruno Vespa) la scomparsa della madre nel 2019, quando aveva 96 anni. Due perdite importanti per Al Bano che li ha sempre definiti alla stregua di “fari” nel corso della propria vita: a proposito di papà Carmelo, il cantante aveva raccontato a Mara Venier di quando il genitore fu costretto a partire per la guerra quando lui aveva solo tre anni; una lontananza durata tanto tempo, in un’epoca senza tv né social, e un ritorno quasi miracoloso, anticipato di un giorno da un sogno premonitore di mamma Jolanda. “Non ho mai visto papà disperato, era sempre allegro e con il canto in gola”.

Romina Power e Loredana Lecciso, ex e moglie Al Bano/ "Noi non siamo una soap opera!"

CARMELO E JOLANDA, CHI ERANO I GENITORI DI AL BANO? “L’AMORE TRA DI LORO ERA…”

Già, la musica: una passione che Al Bano aveva in comune con l’amata madre e che la diretta interessata aveva svelato proprio in occasione della già citata ospitata televisiva in compagnia del figlio. “L’amore tra mamma e papà è stato fantastico” ha avuto modo di dire parlando di quella testimonianza di affetto. Dopo la scomparsa di Carmelo, è stata Jolanda la colonna non solo per Al bano ma anche per la sua nutrita famiglia, avendo avuto anche il tempo di fargli non solo da mamma ma pure da nonna e bisnonna per i suoi nipoti ei loro figli. Si mormora che nel suo cuore sia rimasta, nonostante la fine della storia con Al Bano, sempre e comunque Romina ma di certo avrà avuto il tempo anche per conoscere e apprezzare negli ultimi anni Loredana Lecciso.

Al Bano truffato "Falso bonifico per miei vini"/ Un 32enne a processo: cos'è successo

Infatti il divorzio, come la scelta giovanile del cantante di intraprendere un percorso artistico, sono stati forse tra i pochissimi dispiaceri che il figlio ha dato alla signora Jolanda: “Lei è stata amareggiata da alcuni momenti della mia vita” aveva ammesso candidamente una volta, parlandone come di una donna straordinaria e spiegando pure che quel dolore che diede ai suoi quando disse no a una carriera da maestro di scuola ha sempre voluto che si trasformasse “in una gioia lunghissima”. Ecco anche il motivo per cui, quando è venuta a mancare lei, il figlio ha sofferto forse ancora più di quando era scomparso papà Carmelo, perché se n’era andata “la donna più importante della mia vita” e quella che definì una volta “il mio amore più grande”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA