Jolanda e Leonardo, figli Francesco Renga/ L’amore più grande della vita e di Ambra

Jolanda Renga sta iniziando a seguire le orme della madre Ambra Angiolini? Può essere. Intanto non è escluso vederla al suo fianco nel profilo social dell’attrice, molto impegnata nelle comunità virtuali. L’ultimo scatto risale infatti alla settimana scorsa, quando Ambra ha rilasciato alcune interviste parlando della quarantena vissuta in casa con i figli. Clicca qui per guardare la foto di Jolanda Renga e Ambra Angiolini e leggere il post. Nel mese di febbraio invece Jolanda ha ricevuto una bella dedica dalla mamma: “Come quando arrivi sulla vetta e ti scoppia il cuore“. In questa foto, Ambra e Jolanda sorridono insieme mentre le punte del loro naso sfiorano quella dell’altra. “Leo c’è ma non viene in foto, come i vampiri“, dice in modo ironico la conduttrice, parlando del secondogenito Leonardo Renga. In questi giorni di emergenza, il padre Francesco Renga invece ha manifestato una forte preoccupazione per entrambi i ragazzini. “Non nascondo di essere in apprensione per i miei figli”, ha detto a BillBoard Italia, “prima della quarantena sono partiti per la montagna insieme ad Ambra e per fortuna stanno tutti bene”.

Leonardo Renga, il piccolo di casa

Leonardo Renga è il piccolo di casa: è il figlio che Francesco Renga ha avuto con l’ex Ambra Angiolini. Il secondo per l’esattezza, visto che Leo, oggi tredicenne, è nato tempo dopo la primogenita Jolanda. Ed è proprio per loro che i due genitori hanno deciso di mettere da parte dissapori e rancori e trasformare la rottura del loro matrimonio in un nuovo modo di stare insieme. “Siamo rimasti vicini per i nostri figli“, ha detto tempo fa Renga al settimanale Gioia, “viviamo a una rampa di scale di distanza. I nostri bambini ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo fatto un bel lavoro su di loro e ci stanno restituendo il favore“. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Verissimo trasmetterà un’intervista fatta a Francesco Renga lo scorso anno, in cui parla anche del suo modo di essere papà. “I miei bambini sono al centro di tutto“, ha detto in quell’occasione alla padrona di casa, “così come la famiglia. La separazione con Ambra è stata dura, ma ci siamo lasciati bene per rispetto dei nostri piccoli“. Clicca qui per rivedere il video di Francesco Renga.

Foto, "Mi auguro una rinnovata e positiva meraviglia allo stupirsi"





