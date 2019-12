Jolanda Ottino, mamma Al Bano Carrisi/ “Sei in paradiso, tieni la mano al tuo uomo”

Mamma Jolanda Ottino, grande amore nella vita di Al Bano Carrisi, si è spenta lo scorso 20 dicembre, all’età di 96 anni. Punto di riferimento del cantante, e soprattutto della sua grande famiglia allargata, non ha mai fatto mancare il suo supporto a suo figlio, anche quando, ancora giovanissimo, decise di lasciare la terra natia per inseguire il suo sogno a Milano. Nel corso dello speciale in onda questa sera su Canale 5, 55 Passi nel Sole, Al Bano avrà la possibilità di ricordare proprio quei momenti così indelebili, riservando un omaggio a sua madre che, nonostante tutto, non gli ha mai impedito di percorrere la sua strada. Poco prima dell’omaggio, però, Al Bano si lascerà sfuggire un piccolo sfogo, un rimorso che probabilmente si porta dietro da molto tempo e che, a quanto par,e lo legherebbe proprio al rapporto con sua madre: “Sono stato uno st***o ma dovevo seguire le mie idee”, dirà Al Bano, che aprirà un momento tutto musicale dedicato a mamma Jolanda.

Al Bano, lettera a mamma Jolanda Ottino: “Solo ora trovo la voglia di parlarti”

A distanza di pochi giorni dalla morte di mamma Jolanda Ottino, Al Bano Carrisi ha scritto una lunga lettera per ricordare quanto sia stato grande l’amore che lo ha sempre legato a lei. “Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere”, si legge nella lettera pubblicata sul settimanale Gente e riportata da Gossipetv. “Le lacrime le ho sempre mandate indietro – scrive Al Bano Carrisi – e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse”. Nei teneri versi dedicati all’amata madre, Al Bano ripercorre i dolorosi istanti in cui si è visto costretto a dirle addio per sempre: “Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole. Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore dà un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti”.

“Ho avuto la fortuna di averti”

Secondo quanto si è appreso negli ultimi giorni, mamma Jolanda Ottino non sarebbe riuscita a mantenere la promessa fatta a suo figlio: a quanto pare, poco prima di lasciare questa terra, gli avrebbe promesso di aspettare il suo ritorno da un concerto, ma purtroppo così non è stato. Nella lettera inviata al settimanale Gente, Al Bano ricorda infatti di essere corso da lei, ma di averla trovata “rigida, fredda, piccola e leggera come una bambina”, stretto da un dolore inconsolabile, che per molti giorni gli ha impedito di parlare. Oggi, però, c’è una certezza che sembra consolare Al Bano, ed è la consapevolezza che sua madre, a distanza di molti anni, sia finalmente serena accanto a suo padre: “Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo – scrive Al Bano nella lettera – A me restano ricordi e insegnamenti. Devo sorridere, non devo piangere – ha concluso poi il cantante – ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella”.



