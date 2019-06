JOLANDA OTTINO, MAMMA AL BANO/ “Ci sono donne e ci sono donnole” (Madre Mia)

Jolanda Ottino, la madre di Al Bano Carrisi è al centro del documentario “Madre Mia”

“Madre Mia”, curato da Emiliano Ereddia e Marzia Rurali, ha visto Al Bano partecipare in prima persona visto che racconta la vita della donna e della famiglia Carrisi. Un viaggio alla scoperta di quello che lo stesso cantante di Cellino San Marco ha definito “l’origine del mio mondo” e “la principale donna della sua vita”. La docu-fiction racconta la vita di una donna di altri tempi, una madre che l’artista ha descritto come “rivoluzionaria” visto che per seguire l’amore della sua vita è scappata di casa. “Per stare accanto a mio padre Carmelo, è fuggita di casa con la sua bicicletta e poi l’ha sposato!” ha rivelato Albano ai lettori di Diva e Donna. Un rapporto bellissimo quello tra Jolanda ed Albano, mai cambiato dal successo e dalle luci della ribalta né tantomeno dalle mogli del cantante. “E’ bravo mio figlio, è tutto. Quando mi viene a trovare mi fa sempre una grande allegria” ha raccontato la donna durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Al Bano e mamma Jolanda: “Il successo non ha cambiato il suo modo di vivere”

Nonostante sia impegnato a cantare in giro per il mondo, il cantante di Cellino San Marco non appena ha qualche giorno libero torna nella sua terra dove ad aspettarlo c’è l’amatissima madre Jolanda. “Il mio successo non ha cambiato di una virgola il suo modo di vivere” ha rivelato Albano Carrisi durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, che dopo tanti anni ha deciso di omaggiare la madre con un documentario televisivo. “E’ arrivato il momento di dedicarle il mio omaggio: il programma “Madre mia”, che su Rete 4, racconterà la nostra famiglia, ma anche il nostro Paese, attraverso i suoi occhi. Perché è lei, Jolanda Ottino in Carrisi, l’origine del mio mondo” ha detto il cantante.

Jolanda Ottino su Romina Power e Loredana Lecciso

La mamma di Albano è l’origine del suo modo. A raccontarlo è proprio il cantante di Cellino San Marco che al settimanale Chi ha raccontato anche dei rapporti tra Jolanda e le sue donne Romina Power e Loredana Lecciso. “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece signora Carrisi” – ha detto il cantante, ma durante l’intervista è mamma Jolanda a prendere la parola e a precisare: “ci sono donne e ci sono donnole”. La donna, infatti, nonostante le perplessità iniziali avute verso Romina Power ha sempre avuto un rapporto bellissimo con la nuora, mentre non si può dire lo stesso con la Lecciso. La motivazione è legata alla scelta della Lecciso di lasciare Albano durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. A rivelarlo è proprio Albano dal settimanale Oggi: “dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo”.



