Jolanda Ottino, mamma Al Bano/ “Ha saputo tenere le redini della famiglia”

Jolanda Ottino non ha di certo bisogno di presentazioni soprattutto se in questi anni avete amato e seguito la famiglia Carrisi e, soprattutto, avete sentito Al Bano parlare della sua adorata mamme. Lei era proprio la donna che ha tenuto le redini di una famiglia meridionale dedita al lavoro anche quando questo lavoro era la musica che ha portato il figlio a girare in lungo e in largo nel mondo ma con una sola idea in testa, quella di tornare dalla sua adorata mamma.

Questo è successo fino al dicembre del 2019 quando Donna Jolanda si è spenta lasciando figli e nipoti con un pezzo di cuore in meno e, se vogliamo, anche tutti noi un po’ più malinconici. Classe 1923, quando si è spenta Jolanda Ottino aveva 93 anni seguendo così finalmente il suo amato Carmelo, padre di Albano. Alla donna della sua vita a cui tutti erano devoti ha anche dedicato un libro Madre mia. L’origine del mio mondo.

Jolanda Ottino, mamma Al Bano è morta a dicembre del 2019

Jolanda Ottino, nata il 1° gennaio del 1923, è cresciuta a Cellino San Marco dove è sempre rimasta. Ha lavorato come sarta, come cuoca, ed è stata anche una nota contadina, il centro del mondo per i suoi figli e anche per i suoi nipoti.

Al suo fianco c’è stato l’amore della sua vita e papà del cantante, Carmelo, e in alcune interviste è venuto fuori anche il fatto che la donna ha amato Romina Power come una figlia sin dal primo momento che l’ha vista preferendola addirittura a Loredana Lecciso. Al Bano dal canto suo ha sempre sminuito questa cosa anche se la signora Jolanda lo ha confermato in tv.

