Jonah Hex/ Su Italia 1 il film con Josh Brolin e Megan Fox

Jonah Hex, film di Italia 1 diretto da

Jonah Hex andrà in onda in seconda serata oggi, martedì 20 dicembre, a partire dalle ore 23.45 su Italia 1. Si tratta di un film statunitense diretto da Jimmy Hayward, e rappresenta la trasposizione cinematografica dell’omonimo fumetto pubblicato da DC Comics. Rilasciato nelle sale nel 2010, la pellicola si avvale di un cast molto importante, che comprende tra i protagonisti principali Josh Brolin, John Malkovich e Megan Fox.

DEADPOOL 2/ Su Italia 1 il film protagonista dei Golden Trailer Awards del 2018

Il film Jonah Hex è in grado di condensare molteplici generi cinematografici, aggiungendo all’azione e all’avventura tipica dei cine comic elementi capaci di richiamare le atmosfere dei vecchi western americani e la suspence e l’attesa tipici dei migliori thriller. La sceneggiatura è curata da Mark Neveldine e Brian Taylor, un duo famoso per aver ideato e co-diretto film di grande successo come Cranck e Cranck: High Voltage, e che ha sempre fatto della mescolanza di generi il suo fiore all’occhiello.

LE STREGHE/ Su Canale 5 il film che provocò le polemiche della comunità disabile

Jonah Hex, la trama del film

La storia di Jonah Hex è ambientata negli anni successivi alla Guerra Civile Americana, in un West aspro e selvaggio. Il protagonista della storia è Jonah Hex, un uomo che ha servito come cavaliere durante la guerra al comando dell’ufficiale Quentin Turnbull. Il punto focale della vicenda, che farà da traino per tutta la trama, è il rifiuto di Jonah di bruciare un ospedale e la conseguente punizione messa in atto da Turnbull e d il suo scagnozzo Burke, che daranno la casa del protagonista alle fiamme imponendogli di assistere alla morte di sua moglie e dei suoi figli. Come se non bastasse, i due antagonisti marchiano Jonah al volto e lo lasciano lì a morire nell’incendio.

L'occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Kirk Douglas

Ma un gruppo di nativi Americani dotati di particolari poteri mistici riportano in vita il protagonista, e gli conferiscono il potere di poter resuscitare temporaneamente i defunti. Così Jonah Hex, reinventatosi cacciatore di taglie, mosso da sentimenti di vendetta si mette alla ricerca del vecchio generale e del suo malvagio scagnozzo. Man mano che andrà ad approfondire le indagini, il nostro protagonista verrà ben presto a conoscenza di un enorme piano orchestrato per distruggere l’America, proprio a ridosso del centenario dell’anniversario della dichiarazione di indipendenza, e si ritroverà gioco forza coinvolto in una lotta ben più grande della sue rivendicazioni personali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA